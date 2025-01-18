Her gün bir greyfurt yemenin 6 muhteşem faydası

BİLİNÇSİZ TÜKETİMİNE DİKKAT

Greyfurt, bazı ilaçlarla etkileşime girebilir, bu yüzden tıbbi tedavi gören kişilerin dikkatli olması gerekir. Greyfurt, özellikle statin grubu ilaçlar (kolesterol düşürücü ilaçlar) ve bazı antihipertansif ilaçlarla etkileşime girerek bu ilaçların etkisini artırabilir veya yan etki riskini yükseltebilir. Bu nedenle, greyfurt tüketmeden önce bir doktora danışmak önemlidir.