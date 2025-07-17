Her gün karpuz yiyince ne olur? Yaz aylarının gözde meyvesi

1. SU KAYNAĞI

Yaklaşık %92 su içeriğine sahip olan karpuz, sıcak günlerde veya antrenman sonrası susuzluğu gidermek için ideal, nemlendirici bir süper besindir. Potasyum ve magnezyum gibi elektrolitlerle doludur, krampları önlemeye ve yorgunluğu azaltmaya yardımcı olur. Bu ferahlatıcı meyve aynı zamanda kasların toparlanmasını destekler ve günlük optimum performans ve sağlık için gerekli besinleri yeniler.



2. CİLT VE KALP SAĞLIĞI



Karpuz, oksidatif stresle savaşan, iltihabı azaltan ve sağlıklı kolajen üretimini destekleyen likopen, beta-karoten ve C vitamini açısından zengindir. Bu bileşikler ayrıca cildinizi güneş hasarından korumaya, bağışıklığı güçlendirmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olur.





