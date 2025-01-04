Her gün keçiboynuzu pekmezi yemeniz için 10 neden

Keçiboynuzu pekmezi, yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemine önemli katkılar sağlar. Lif, sindirim sisteminde hareketi artırarak bağırsakların daha verimli çalışmasına olanak tanır. Kabızlık gibi sindirim problemlerini önleyebilir ve düzenli bağırsak hareketleri sağlar.

Keçiboynuzu pekmezi, mide asidinin seviyesini dengeleyerek asidik mide şikayetlerinin giderilmesinde etkili olabilir. Özellikle mide ülseri veya gastrit gibi rahatsızlıkları olan kişilerde mideyi rahatlatıcı bir etki gösterir.

İçerdiği doğal bileşenler sayesinde, bağırsaklarda zararlı mikroorganizmaların büyümesini engelleyebilir, sağlıklı bir bağırsak florasının korunmasına katkı sağlar.