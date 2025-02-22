Her gün tatlı patates atıştırmak için 5 neden: Meğer içinde 3 kat daha fazla varmış
Tatlı patatesler, zengin bir besin profiline sahiptir ve bu da onları mükemmel bir diyet içeriği haline getirir. Kan şekerini düzenlemeye, sindirime yardımcı olmaya, kalp sağlığını desteklemeye, bağışıklığı artırmaya ve kanserle savaşan özelliklere sahip olmaları, onları çok yönlü ve sağlıklı bir gıda seçeneği haline getirir.
Patatesler ve tatlı patatesler birbirine benzeyebilir, ancak ikincisinin besin profili büyük bir avantajdır. Tatlı patatesler, inanılmaz sağlık yararları sunan besin açısından zengin yeraltı yumrularıdır.
Su, karbonhidratlar, protein, lif, mineraller ve A, B6, C, potasyum, manganez ve E gibi temel vitaminlerin yanı sıra beta karoten, klorojenik asit, antosiyaninler ve kumarin gibi yararlı bitki bileşikleri içerirler. Peki, diyetinize dahil etmek için bu çok fazla değil mi?