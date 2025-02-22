Her gün tatlı patates atıştırmak için 5 neden: Meğer içinde 3 kat daha fazla varmış

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Antosiyanit ve kolin gibi iltihap önleyici bileşikleri aracılığıyla bağışıklığı artırmaya yardımcı olabilir. Demir içeriği stres direnci sağlamaya, kırmızı ve beyaz kan hücresi üretimini artırmaya ve bağışıklık fonksiyonunu düzenlemeye yardımcı olur.



KANSER HÜCRELERİYLE SAVAŞABİLİR



Tatlı patatesler, özellikle mide, böbrek ve meme kanseri riskini düşürdüğü bulunan karotenoidler olmak üzere zengin antioksidan içeriği nedeniyle kanserle savaşma özelliklerine sahiptir. Özellikle mor tatlı patatesler, yaban mersininde bulunan antioksidanların üç katını içerir.



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