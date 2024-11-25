Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı

İsveçli ve Alman araştırmacılar, kalp ve damar sağlığının korunması için tereyağı gibi hayvansal yağlardan kaçınılması ve bunun yerine zeytinyağı gibi bitkisel yağların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Tereyağının aşırı tüketimi, tip 2 diyabet için bir risk faktörü olan kilo alımına da zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, yüksek kalorili bir besin olan tereyağının günde 100 gramdan fazla tüketilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor.