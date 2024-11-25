Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı

Kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum ve çeşitli vitaminler yönünden zengin olan tereyağı, birçok besinde olduğu gibi bilinçsiz tüketim halinde faydadan çok zarar getirebiliyor. Uzmanlar, aşırı tereyağı tüketiminin erken ölüm riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.

Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 1

Vücudun bağışıklık sistemini artıran vitaminler bakımından zengin olan tereyağında, yüksek oranda mineral bulunur. Tereyağı, içeriğinde yer alan kısa ve orta zincirli yağ asitleri sayesinde bağırsakta yaşayan patojen mikroorganizmalarla savaşabilir. 

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Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 2

Tereyağında yer alan antioksidan bileşenler, vücudu enfeksiyonlara karşı korur ve özellikle mevsimsel hastalık riskini azaltır.

Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 3

Eklemlerde oluşan artrit ve kireçlenme gibi rahatsızlıkların önlenmesine yardımcı olan tereyağının diş çürümelerini önlemede de etkin bir rolü olduğu bilinir. Ancak bulaşıcı hastalıklara karşı koruma sağlayan ve hücreleri onaran tereyağı, aşırı tüketildiğinde zehre dönüşebilir.

Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 4

Harvard Üniversitesi tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırmada, günlük tereyağı tüketimini yüzde 5 oranında bile azaltmanın, erken ölüm riskini düşürdüğü keşfedildi. Uzmanlar, tereyağının kandaki kolesterol seviyesini artırdığını, atardamarlarda plak oluşumuna yol açtığını, bunun da kalp krizi ve felçlere neden olabileceğini açıkladı.

Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 5

Doymuş yağ grubunda yer alan tereyağının beyne giden kan akışını engelleyerek bunamaya ve tümör büyümesini besleyerek kansere yol açtığı da belirtildi. Ancak bilim dünyası yine de tereyağının genel sağlık üzerindeki tehlikeleri konusunda ortak bir sonuca varamıyor.

Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 6

İsveçli ve Alman araştırmacılar, kalp ve damar sağlığının korunması için tereyağı gibi hayvansal yağlardan kaçınılması ve bunun yerine zeytinyağı gibi bitkisel yağların tercih edilmesi gerektiğini söylüyor. Tereyağının aşırı tüketimi, tip 2 diyabet için bir risk faktörü olan kilo alımına da zemin hazırlayabiliyor. Uzmanlar, yüksek kalorili bir besin olan tereyağının günde 100 gramdan fazla tüketilmemesi gerektiğinin de altını çiziyor.

Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 7

University College London'dan Pascal Meier ve ABD'li kardiyolog Profesör Rita Redberg ise British Journal of Sports Medicine'de yayınladıkları bir makalede, tereyağı gibi doymuş yağ açısından zengin gıdaların tüketiminin sanıldığı kadar zararlı olmadığını savunuyor. Redberg, günlük 22 dakikalık yürüyüşlerin, tereyağının olası zararlarını tersine çevirebildiğini öne sürüyor.

Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı - 8

Uzmanlar özellikle LDL kolesterol yüksekliği yaşayan, kalp ve damar hastalığı bulunan ve kolesterol ilacı kullanan bireylerin günlük 50 gramdan fazla tereyağı tüketmemesi konusunda uyarıyor.

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