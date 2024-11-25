Her gün tereyağı yersek ne olur? Harvardlı uzmanlar gerçeği açıkladı
Kalsiyum, fosfor, magnezyum, selenyum ve çeşitli vitaminler yönünden zengin olan tereyağı, birçok besinde olduğu gibi bilinçsiz tüketim halinde faydadan çok zarar getirebiliyor. Uzmanlar, aşırı tereyağı tüketiminin erken ölüm riskini artırabileceği konusunda uyarıyor.
Vücudun bağışıklık sistemini artıran vitaminler bakımından zengin olan tereyağında, yüksek oranda mineral bulunur. Tereyağı, içeriğinde yer alan kısa ve orta zincirli yağ asitleri sayesinde bağırsakta yaşayan patojen mikroorganizmalarla savaşabilir.