Her gün yumurta yemek sağlıklı mı? Vücut üzerindeki etkisi

KALP SAĞLIĞINI GÜÇLENDİRİR

Geçmişteki endişelerin aksine, ölçülü yumurta tüketimi çoğu insan için kalp hastalığı riskini artırmaz. Çoğu insan için günde bir yumurta kalp krizi, felç veya başka herhangi bir kardiyovasküler hastalık riskini artırmaz.



2022'de yayınlanan kontrollü bir çalışma, yumurta tüketimi, metabolik belirteçler ve kardiyovasküler hastalık riski arasındaki ilişkiyi inceledi. Orta düzeyde yumurta yiyen kişilerin kanlarında yüksek yoğunluklu lipoproteinin (HDL) yapı taşı olan apolipoprotein A1 adı verilen bir proteinin daha yüksek seviyelerde olduğunu buldular. Bu protein, aynı zamanda 'iyi lipoprotein' olarak da bilinir. Özellikle bu kişilerin kanlarında, kolesterolü kan damarlarından temizlemeye yardımcı olan ve böylece kalp krizi ve felce yol açabilen tıkanıklıklara karşı koruma sağlayan daha büyük HDL molekülleri vardı.



Ancak, yumurta tüketimini kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıyla ilişkilendiren birkaç çalışma vardır.





