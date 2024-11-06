Her kaşığında şifa var! 5 saat kaynatınca doğal antibiyotiğe dönüşüyor: Faydalarını duyan tüketmediğine pişman oluyor

KEMİK SUYU NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Kemik suyunun yetişkinler için önerilen tüketim miktarı 1 su bardağıdır. Çocuklar ise haftada 2 gün olmak üzere, 1 çay bardağı ölçüsünde tüketebilir. Ancak kemik suyu hayvansal yağ kaynağı olması nedeniyle, kalp ve damar rahatsızlığı olan kişiler için tehlikeli olabilir. Yine kilo verme veya kilo kontrolü sağlama sürecindeki kişilerin de kemik suyu tüketiminde dikkatli olmaları gerekir.