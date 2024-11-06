Her kaşığında şifa var! 5 saat kaynatınca doğal antibiyotiğe dönüşüyor: Faydalarını duyan tüketmediğine pişman oluyor
Genellikle dana ve kuzu kemiklerinin yaklaşık 5 saat kaynatılmasıyla yapılan ilikli kemik suyu, cilt ve saç sağlığının yanı sıra mevsimsel hastalıklara karşı da koruyucu etki sağlıyor. Ancak yüksek kolesterol problemi yaşayan kişilerin, ilikli kemik suyu tüketiminde dikkatli olmalarında fayda var.
Kemik suyu, yüksek miktarda kolajen içerir. Bu sayede cildin nem dengesini korur ve kuruluğu önler. Ek olarak kırışıklıkları azaltıp yaşlanmayı geciktirir. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve fosfor mineralleri ile cilt bariyerini güçlendirir. Daha pürüzsüz, esnek ve canlı bir görünüm sağladığı için selülit oluşumunu gidermeye de yardımcı olur.