Her kaşığında şifa var! 5 saat kaynatınca doğal antibiyotiğe dönüşüyor: Faydalarını duyan tüketmediğine pişman oluyor

Genellikle dana ve kuzu kemiklerinin yaklaşık 5 saat kaynatılmasıyla yapılan ilikli kemik suyu, cilt ve saç sağlığının yanı sıra mevsimsel hastalıklara karşı da koruyucu etki sağlıyor. Ancak yüksek kolesterol problemi yaşayan kişilerin, ilikli kemik suyu tüketiminde dikkatli olmalarında fayda var.

Her kaşığında şifa var! 5 saat kaynatınca doğal antibiyotiğe dönüşüyor: Faydalarını duyan tüketmediğine pişman oluyor - 1

Kemik suyu, yüksek miktarda kolajen içerir. Bu sayede cildin nem dengesini korur ve kuruluğu önler. Ek olarak kırışıklıkları azaltıp yaşlanmayı geciktirir. İçeriğindeki kalsiyum, magnezyum ve fosfor mineralleri ile cilt bariyerini güçlendirir. Daha pürüzsüz, esnek ve canlı bir görünüm sağladığı için selülit oluşumunu gidermeye de yardımcı olur.

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Her kaşığında şifa var! 5 saat kaynatınca doğal antibiyotiğe dönüşüyor: Faydalarını duyan tüketmediğine pişman oluyor - 2

Kemik suyu, saç için de oldukça faydalı besin seçeneğidir. İçerisinde yer alan jelatin, saçların daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar. Zengin kolajen miktarı, hücreleri yenileyerek saç derisinin ihtiyaç duyduğu protein ve besinleri enjekte eder. Aynı zamanda ısı ve kimyasal işleme maruz kalan saç tellerini onarır.

Her kaşığında şifa var! 5 saat kaynatınca doğal antibiyotiğe dönüşüyor: Faydalarını duyan tüketmediğine pişman oluyor - 3

İlikli kemik suyu, bağırsak duvarını onarmasının yanı sıra sindirim sağlığını da destekler. İçerdiği yoğun jelatin ve glutamin sayesinde bağırsak duvarının aşınmasını önleyerek, geçirgen bağırsak sendromu riskini azaltır.

Her kaşığında şifa var! 5 saat kaynatınca doğal antibiyotiğe dönüşüyor: Faydalarını duyan tüketmediğine pişman oluyor - 4

Kemik suyunun en büyük faydalarından biri de eklem sağlığını korumasıdır. İçeriğindeki jelatin, kondroitin ve glukozamin, menopoz döneminde görülen kemik erimesi (osteoporoz) ve eklem hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Bu maddeler, kemik ve eklemlerin güçlenmesini sağlar, ayrıca hareket kabiliyetini artırır.

Her kaşığında şifa var! 5 saat kaynatınca doğal antibiyotiğe dönüşüyor: Faydalarını duyan tüketmediğine pişman oluyor - 5

Kemik suyu, bağışıklık sistemini güçlendirerek, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Kış aylarında düzenli olarak tüketildiğinde, vücut direncini artırır. Gribal enfeksiyonlarda doğal antibiyotik etkisi yaratabilir.

Kemik suyu, beyin sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. Hafızayı güçlendirir ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların gelişme riskini azaltır. Antioksidan özelliği sayesinde stres ve uykusuzluğa bağlı sorunları hafifletir.

Her kaşığında şifa var! 5 saat kaynatınca doğal antibiyotiğe dönüşüyor: Faydalarını duyan tüketmediğine pişman oluyor - 6

Gelişme çağındaki çocuklarda büyüme hormonu salınımını uyararak büyümeye destek olur. Ayrıca ameliyat sonrası yara iyileşmesini hızlandırır ve vücudun toparlanmasına katkı sağlar.

Dünyaca ünlü Dr. Kellyann Petrucci de kemik suyunun genel sağlık üzerinde sayısız faydası olduğunu belirterek, düzenli şekilde tüketilmesini öneriyor.

Her kaşığında şifa var! 5 saat kaynatınca doğal antibiyotiğe dönüşüyor: Faydalarını duyan tüketmediğine pişman oluyor - 7

KEMİK SUYU NE KADAR TÜKETİLMELİDİR?

Kemik suyunun yetişkinler için önerilen tüketim miktarı 1 su bardağıdır. Çocuklar ise haftada 2 gün olmak üzere, 1 çay bardağı ölçüsünde tüketebilir. Ancak kemik suyu hayvansal yağ kaynağı olması nedeniyle, kalp ve damar rahatsızlığı olan kişiler için tehlikeli olabilir. Yine kilo verme veya kilo kontrolü sağlama sürecindeki kişilerin de kemik suyu tüketiminde dikkatli olmaları gerekir.

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