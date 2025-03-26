Her sabah 3 hurma ve 5 badem yiyince ne oluyor? 7 nedeni var

HURMA VE BADEM NE ZAMAN YENİR?

Hurma ve bademler yıl boyunca tüketilebilirken, en iyi zaman hava durumuna bağlıdır:

Kış: Sıcaklık ve enerji sağladıkları ve soğuk hava yorgunluğuyla mücadeleye yardımcı oldukları için bunların tadını çıkarmak için ideal mevsimdir.

Yaz: Bademleri bir gece suda bekletmek vücudu serinletmeye yardımcı olur ve hurmaların dengeli bir şekilde tüketilmesi susuzluğu önler.

Bahar: Sindirim yavaşladığı için, bunları ölçülü bir şekilde tüketmek sistemi aşırı yüklemeden temel besinleri almanızı sağlar.