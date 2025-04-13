Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil
Son yıllarda sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini olan yulaf, kilo kontrolünü sağlamasının yanı sıra kalp sağlığını da destekler. Yapılan araştırmalar, düzenli yulaf tüketiminin bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR
Yulaf ezmesi, içerdiği beta-glukan adlı çözünebilir lif sayesinde kan şekerini kontrol eder. Diyetisyen Aviv Joshua, yulaf ezmesinin tip 2 diyabeti olan bireylerde kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü ifade ediyor.