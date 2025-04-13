Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil

FAYDALI MİNERALLER İÇERİR

Yulaf; demir, magnezyum ve selenyum gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Demir, oksijen taşıyan hemoglobinin oluşumunda görev alır. Magnezyum, sinir ve kas fonksiyonları dahil olmak üzere çeşitli vücut işlevleri için gereklidir. Selenyum, hücreleri hasara karşı koruyan antioksidan enzimlerin üretiminde rol oynar.