Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil

Son yıllarda sağlıklı beslenme listelerinin vazgeçilmez besini olan yulaf, kilo kontrolünü sağlamasının yanı sıra kalp sağlığını da destekler. Yapılan araştırmalar, düzenli yulaf tüketiminin bağışıklık sistemi üzerinde de olumlu etkileri olduğunu ortaya koyuyor.

Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil - 1

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLEMEYE YARDIMCI OLUR

Yulaf ezmesi, içerdiği beta-glukan adlı çözünebilir lif sayesinde kan şekerini kontrol eder. Diyetisyen Aviv Joshua, yulaf ezmesinin tip 2 diyabeti olan bireylerde kan şekeri seviyelerini düşürdüğünü ifade ediyor.

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Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil - 2

KABIZLIĞI HAFİFLETİR

Haftada üçten az bağırsak hareketiyle tanımlanan kabızlık, yulaf ezmesinin çözünür lif içeriği sayesinde hafifletilebilir. Bu lif, suyu emerek jel halini alır ve sindirimi yavaşlatır.

Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil - 3

FAYDALI MİNERALLER İÇERİR

Yulaf; demir, magnezyum ve selenyum gibi birçok vitamin ve mineral içerir. Demir, oksijen taşıyan hemoglobinin oluşumunda görev alır. Magnezyum, sinir ve kas fonksiyonları dahil olmak üzere çeşitli vücut işlevleri için gereklidir. Selenyum, hücreleri hasara karşı koruyan antioksidan enzimlerin üretiminde rol oynar.

Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil - 4

KALBİ KORUYUCU ETKİSİ VARDIR

Araştırmalar, yulaf ezmesi tüketiminin kalp hastalıkları da dahil olmak üzere ölüm risklerini azaltabileceğini göstermektedir. Beta-glukan, kan şekeri ve toplam kolesterolü düşürerek kalp hastalıklarına karşı koruyucu etki gösterir. 18 yıl süren bir çalışmada, düzenli tam tahıl tüketen bireylerde HDL (iyi) kolesterol düzeylerinin arttığı ve bel çevrelerinin inceldiği görülmüştür.

Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil - 5

ANTİOKSİDAN DESTEĞİ SUNAR

Yulaftaki polifenoller, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Bu bileşikler, oksidatif stresi azaltarak yaşlanma belirtilerini geciktirebilir ve hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Beta-glukan da antioksidan olarak işlev görür ve ateroskleroz (damar sertliği) ile nörodejeneratif hastalıkların önlenmesinde etkili olabilir.

Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil - 6

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLER

Beta-glukan, bağışıklık hücrelerinin fonksiyonlarını destekleyerek bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Bu sayede vücut, zararlı bakteri ve virüslere karşı daha etkili bir savunma gösterebilir.

Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil - 7

KİLO YÖNETİMİNE DESTEK OLUR

Yulaf ezmesinin içeriğindeki lif, uzun süre tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Yapılan bir çalışmada, kahvaltıda yulaf ezmesi tüketen bireylerin portakal tüketenlere göre daha uzun süre tok kaldığı ve sonrasında daha az atıştırma eğiliminde oldukları belirlenmiştir.

Her sabah yulaf tüketmeniz için 7 neden: Tek faydası kilo üzerine değil - 8

RİSK FAKTÖRÜ

Yulaf, fitik asit içerdiği için demir ve çinko gibi minerallerin emilimini etkileyebilir. Ancak yulafı ıslatmak ya da pişirmek, bu riski önemli ölçüde azaltır.

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