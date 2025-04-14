Her yemeğin içinde var: Depresyon ve anksiyete riskini yüzde 40 artırıyor

DailyMail'de yer alan habere göre; Tuzun, biyolojik yaşlanmayı hızlandırması ve ruh sağlığı sorunları riskini artırmasının yanı sıra, serotonin ve dopamin gibi ruh hali hormonlarını etkilemesi de bu etkinin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.