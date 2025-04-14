Her yemeğin içinde var: Depresyon ve anksiyete riskini yüzde 40 artırıyor

Yiyeceklere tuz eklemenin depresyon ve anksiyete riskini artırabileceği yeni bir araştırmayla gözler önüne serildi. Yaklaşık yarım milyon İngiliz yetişkinden elde edilen verilerle yapılan çalışma, düzenli tuz tüketen kişilerin bu ruhsal rahatsızlıklara yakalanma olasılığının, tuz tüketmeyen veya nadiren tuz ekleyenlere göre yüzde 40 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Her yemeğin içinde var: Depresyon ve anksiyete riskini yüzde 40 artırıyor - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Tuzun, biyolojik yaşlanmayı hızlandırması ve ruh sağlığı sorunları riskini artırmasının yanı sıra, serotonin ve dopamin gibi ruh hali hormonlarını etkilemesi de bu etkinin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Her yemeğin içinde var: Depresyon ve anksiyete riskini yüzde 40 artırıyor - 2

Araştırmanın, yiyeceklere tuz eklemenin depresyon ve anksiyete riskine önemli bir katkı sağladığını bildiren ilk çalışma olduğu ifade ediliyor.


Her yemeğin içinde var: Depresyon ve anksiyete riskini yüzde 40 artırıyor - 3

Çin’in Sincan Tıp Üniversitesi'nden araştırmacılar, düzenli olarak tuz ekleyenlerin, tuz eklemeyen veya nadiren ekleyenlere kıyasla bu rahatsızlıkları geliştirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu vurguladı.

Her yemeğin içinde var: Depresyon ve anksiyete riskini yüzde 40 artırıyor - 4

Araştırma, zaman zaman tuz ekleyenlerde ise bu riskin yüzde 5 ila 8 arasında arttığını gösterdi.


Her yemeğin içinde var: Depresyon ve anksiyete riskini yüzde 40 artırıyor - 5

Affective Disorders Dergisi'nde yayımlanan çalışmada, 439.412 İngiliz'den alınan tuz tüketimi ve ruh sağlığı verileri analiz edildi. Bu verilere göre, 9.516 kişiye depresyon, 11.796 kişiye ise anksiyete teşhisi kondu. Bu bulgular, tuzun ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

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