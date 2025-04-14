Her yemeğin içinde var: Depresyon ve anksiyete riskini yüzde 40 artırıyor
Yiyeceklere tuz eklemenin depresyon ve anksiyete riskini artırabileceği yeni bir araştırmayla gözler önüne serildi. Yaklaşık yarım milyon İngiliz yetişkinden elde edilen verilerle yapılan çalışma, düzenli tuz tüketen kişilerin bu ruhsal rahatsızlıklara yakalanma olasılığının, tuz tüketmeyen veya nadiren tuz ekleyenlere göre yüzde 40 daha fazla olduğunu ortaya koydu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Tuzun, biyolojik yaşlanmayı hızlandırması ve ruh sağlığı sorunları riskini artırmasının yanı sıra, serotonin ve dopamin gibi ruh hali hormonlarını etkilemesi de bu etkinin nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.