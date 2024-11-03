Her yemeğin yanında bol bol yiyoruz ama içindeki kimyasallar ömrü kısaltıyor

Ketçap asitli bir gıdadır. Bu nedenle mide yanması veya reflü sorunu yaşayanların tüketmemesi önerilir. Ayrıca nadir de olsa ketçap alerjisi veya hassasiyeti gelişmesi mümkündür. Ketçap alerjisine domates veya baharattaki sirke gibi sülfitler, salisilatlar ve glüten içeren diğer bileşenler neden olabilir.