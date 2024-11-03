Her yemeğin yanında bol bol yiyoruz ama içindeki kimyasallar ömrü kısaltıyor
Fast food gıdalar başta olmak üzere pek çok yemeğin yanında keyifle tükettiğimiz ketçap ve mayonez; kalp, mide ve beyin rahatsızlıklarına zemin hazırlayabiliyor. Ketçap ve mayonezin yapım aşamasında kullanılan bazı kimyasallar, uzun vadede insan sağlığını tehdit ediyor.
Dünyada milyonlarca insan; hamburger, pizza, patates kızartması, köfte, makarna ve sandviç gibi yemeklerin yanında ketçap ve mayonez tüketiyor.
Domates, acı biber, şeker ve baharatlardan yapılan ketçapta tuz oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle tansiyon ve kalp sorunlarına zemin hazırlayabilir.