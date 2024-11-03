Her yemeğin yanında bol bol yiyoruz ama içindeki kimyasallar ömrü kısaltıyor

Fast food gıdalar başta olmak üzere pek çok yemeğin yanında keyifle tükettiğimiz ketçap ve mayonez; kalp, mide ve beyin rahatsızlıklarına zemin hazırlayabiliyor. Ketçap ve mayonezin yapım aşamasında kullanılan bazı kimyasallar, uzun vadede insan sağlığını tehdit ediyor.

Her yemeğin yanında bol bol yiyoruz ama içindeki kimyasallar ömrü kısaltıyor - 1

Dünyada milyonlarca insan; hamburger, pizza, patates kızartması, köfte, makarna ve sandviç gibi yemeklerin yanında ketçap ve mayonez tüketiyor.

Domates, acı biber, şeker ve baharatlardan yapılan ketçapta tuz oranı oldukça yüksektir. Bu nedenle tansiyon ve kalp sorunlarına zemin hazırlayabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Her yemeğin yanında bol bol yiyoruz ama içindeki kimyasallar ömrü kısaltıyor - 2

Ketçap asitli bir gıdadır. Bu nedenle mide yanması veya reflü sorunu yaşayanların tüketmemesi önerilir. Ayrıca nadir de olsa ketçap alerjisi veya hassasiyeti gelişmesi mümkündür. Ketçap alerjisine domates veya baharattaki sirke gibi sülfitler, salisilatlar ve glüten içeren diğer bileşenler neden olabilir.

Her yemeğin yanında bol bol yiyoruz ama içindeki kimyasallar ömrü kısaltıyor - 3

Hazır satılan ketçap ve mayonezlerin yapımında, raf ömürlerinin uzun olması için yoğun kimyasal maddeler kullanılır. Bu nedenle evde kendi ketçap ve mayonezinizi yapmanız daha sağlıklı olabilir.

Her yemeğin yanında bol bol yiyoruz ama içindeki kimyasallar ömrü kısaltıyor - 4

Son yıllarda fast food gıdalara artan ilgi nedeniyle hazır ketçap ve mayonez kullanımında da artış yaşanmaya başladı. Ancak ketçap ve mayonez tüketimi uzun vadede beyin sağlığına zarar vererek, dikkat ve konsantrasyonu bozabilir. Ayrıca Alzheimer gibi ciddi nörolojik problemlere de yol açabilir.

Her yemeğin yanında bol bol yiyoruz ama içindeki kimyasallar ömrü kısaltıyor - 5

Hazır ketçap ve mayonezler, kalpte çarpıntı problemine neden olabilir. Aşırı kilo alımı ve artan kolesterol de ketçap ve mayonez tüketiminin sonuçlarındandır.

Her yemeğin yanında bol bol yiyoruz ama içindeki kimyasallar ömrü kısaltıyor - 6

Kanser başta olmak üzere pek çok hastalık riskini artıran ketçap ve mayonezin, kalp krizi ve damar tıkanıklığına da zemin hazırladığı bilinir.

Ayrıca içeriğindeki kimyasallar, çocuk gelişimi açısından da son derece tehlikelidir.

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