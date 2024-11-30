Her yıl 20 milyona yakın can alıyor! Kalp krizi riskini azaltmak için neler yapılabilir?
Dünyada ölüm oranı en yüksek hastalıkların başında gelen kardiyovasküler hastalıklar, her yıl dünya genelinde yaklaşık 18 milyon can alıyor. Kalp hastalığının pek çok nedeni olabileceğini belirten uzmanlar, yaşam alışkanlıklarını değiştirmenin riski büyük oranda azaltabileceğini söylüyor.
Bu hastalıklar, genellikle kalp krizi, inme (felç) ve yüksek tansiyonun yol açtığı komplikasyonlardan kaynaklanır. Kardiyovasküler hastalıklar, genetik faktörler, sağlıksız yaşam tarzı (yetersiz beslenme, hareketsizlik, sigara kullanımı, alkol tüketimi) ve diğer risk faktörlerinin bir sonucu olarak gelişir.