Her yıl 20 milyona yakın can alıyor! Kalp krizi riskini azaltmak için neler yapılabilir?

Şekerli içecekler ve işlenmiş gıdalardan kaçının, çünkü bunlar obezite, diyabet ve kalp hastalığı riskini artırabilir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik egzersiz yapmak (örneğin yürüyüş, koşu, bisiklet sürme) kalp sağlığını iyileştirebilir.

Haftada iki gün kas güçlendirme egzersizleri yapmak da kalp sağlığını destekler. Günlük yaşamda daha fazla hareket etmeye çalışın; asansör yerine merdivenleri kullanın, uzun yürüyüşler yapın.