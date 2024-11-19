Her yıl milyonlarca kişiyi öldürüyor! Tehlikeli hastalık gençler arasında da artış göstermeye başladı: En büyük belirtisi güçsüzlük
Uzmanlar, dünyada her yıl milyonlarca kişiyi öldüren felç vakalarının gençler arasında da yayılım gösterdiğini belirterek uyardı. Felç vakalarının başlıca nedenleri arasında obezite, stres, kötü beslenme ve hareketsiz yaşam gibi etkenler yer alıyor.
İngiltere'de son yıllarda gençler arasında da artış gösteren inme, her yıl 30 binden fazla can alıyor. Felç, ABD'de ise her yıl yaklaşık 800 bin kişinin ölümüne yol açıyor.