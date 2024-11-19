Her yıl milyonlarca kişiyi öldürüyor! Tehlikeli hastalık gençler arasında da artış göstermeye başladı: En büyük belirtisi güçsüzlük

Düzenli egzersiz yapmak kan dolaşımını hızlandır ve inme riskini en aza indirir.

Obezite, başta tansiyon olmak üzere kalp ve damar hastalıklarının başlıca nedenleri arasında yer alır. Yağ, şeker ve tuz oranı yüksek gıdaların, damarlarda plak oluşumuna neden olup inme riskini artırabileceğini unutmamak gerekir.