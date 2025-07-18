Her yönüyle "süper besin": Lif, antioksidan ve vitamin deposu
Sağlıklı yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan kuşkonmaz, yalnızca lezzetiyle değil, sunduğu çok yönlü sağlık faydalarıyla da dikkat çekiyor. Lif, antioksidan ve vitamin açısından zengin içeriğiyle öne çıkan bu sebze, bağışıklık sisteminden kilo yönetimine kadar pek çok alanda vücuda destek oluyor.
DÜŞÜK KALORİ, YÜKSEK LİF İÇERİĞİ
Kuşkonmazın fincan başına yalnızca 27 kalori ve yaklaşık 3 gram diyet lifi içermesi, onu sağlıklı kilo kontrolü arayışında olanlar için ideal kılıyor. Lifli yapısı sayesinde sindirimi yavaşlatıyor ve tokluk hissini artırarak aşırı yeme isteğini azaltıyor. Uzmanlar, haşlanmış yumurta ya da ızgara tofu gibi proteinlerle birlikte tüketilmesini öneriyor.