Her yönüyle "süper besin": Lif, antioksidan ve vitamin deposu

RUH HALİ ÜZERİNDE OLUMLU ETKİ

Kuşkonmaz, serotonin ve dopamin üretiminde görevli folat açısından zengin olması sayesinde, ruh halini düzenleyici etki gösterebiliyor. Düşük folat seviyeleri ile depresyon arasında kurulan bağ, bu sebzeyi ruh sağlığını destekleyen doğal bir alternatif haline getiriyor.



Sindirimi, bağışıklığı, hormonları ve kemik gücünü destekleyen kuşkonmaz; buharda pişirme, ızgara, kızartma ya da çorba içinde kullanılarak kolayca tüketilebiliyor. Uzmanlar, vitamin kaybını önlemek için hafif pişirme yöntemlerini ve sağlıklı yağlarla birlikte tüketimi öneriyor.



Her yönüyle bir “süper besin” olan kuşkonmaz, sofralarda sağlıklı ve doğal bir destekçi olarak öne çıkıyor.