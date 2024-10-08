Hissettiğiniz sıkıntının bir adı var: Bıkkınlık sendromu "Languishing" nedir?

Kelime anlamı "çürüme" olan languishing, kişinin yaşama karşı istek ve motivasyonunu yitirmesi hâlidir. Languishing, hayatın her alanını etkileyen genel bir durumdur. Lagunuish yaşayan kişiler bir ruh sağlığı bozukluğu için kriterleri karşılamazlar. Ancak, gerçek refahla ilişkili belirli bir canlılık ve iyimserlik derecesinden yoksundurlar.

Hissettiğiniz sıkıntının bir adı var: Bıkkınlık sendromu "Languishing" nedir? - 1

Herkesin langushing'den bahsettiğini fark etmiş olabilirsiniz. Peki langushing tam olarak nedir?

Languishing, son dönemde sıkça kullanılan bir terimdir ve genellikle bir tür duygusal ve zihinsel durumu tanımlar. Bu his gün boyunca sizi takip edebilir ve istediğiniz gelişen hayattan sizi alıkoyabilir. Bu durumda olan bireyler, hayatlarında bir amaç veya anlam bulamama hissi yaşarlar; motivasyon eksikliği, enerjisizlik ve ruhsal bir duraklama hissi ile karakterizedir. Languishing, ağır bir depresyon durumu değildir, ancak bireyin genel mutluluğunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

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Hissettiğiniz sıkıntının bir adı var: Bıkkınlık sendromu "Languishing" nedir? - 2

Pandemi döneminde bu kavramın önem kazanmasının nedeni, birçok insanın sosyal bağlantılardan uzaklaşması ve günlük rutinlerinde bir kayıptan kaynaklanan bu tür hislerle başa çıkması gerektiği gerçeğidir. Languishing, zihinsel sağlığı iyileştirmek için farkındalık geliştirmeyi ve olumlu deneyimlere yönelmeyi teşvik eden bir durumdur.

Bu duygusal durumu aşmak için öneriler arasında sosyal bağlantıları güçlendirmek, yeni hobiler edinmek ve günlük hayatta küçük zevkler bulmak yer alır.

Hissettiğiniz sıkıntının bir adı var: Bıkkınlık sendromu "Languishing" nedir? - 3

LANGUİSHİNG BELİRTİLERİ

Kişisel hayatınızda, çöküntünün belirtileri şunlardır:

Boşluk hissi veya varoluşsal kriz

Hasta olmamanıza rağmen iyi hissetmemeniz

Duygularınızı tarif edememe (aleksitimi)

Sanki ileriye dönük hiçbir şey yokmuş gibi hissetmek

"Sönüklük" hissini kırmak için riskli veya kışkırtıcı davranışlarda bulunmak

Sanki sadece hareketleri yapıyormuşsunuz gibi hissetmek

Kriz geçiriyormuş gibi hissetmek ( çeyrek yaş krizi , varoluşsal kriz vb.)

Hissettiğiniz sıkıntının bir adı var: Bıkkınlık sendromu "Languishing" nedir? - 4

LANGUİSHİNG VE DEPRESYON FARKI

Languishing ve depresyon arasındaki farklar, bu iki durumun semptomları ve etkileri açısından önemlidir:

Languishing:

Duygusal Durum: Genellikle kayıtsızlık, motivasyon eksikliği ve yaşamda bir anlam arayışı ile karakterizedir. Birey, duygusal olarak durgun hissedebilir.

Semptomlar: Enerjisizlik, sıkılganlık, günlük aktivitelerde isteksizlik, sosyal bağlantılardan kopma gibi belirtiler vardır; ancak bu durum, kişinin ruh hali üzerinde derin bir etki yaratmaz.

Klinik Tanı: Languishing, resmi bir klinik tanı değildir ve depresyonun belirgin semptomlarını (örneğin, derin üzüntü, umutsuzluk) göstermez.

Daha Hafif Etki: Genellikle yaşam kalitesini etkiler, ancak bireyler yine de işlevsel olabilir.

Depresyon:

Duygusal Durum: Depresyon, derin bir üzüntü, umutsuzluk, değersizlik hissi ve intihar düşünceleri gibi daha ciddi duygusal durumlarla karakterizedir.

Semptomlar: Uyku bozuklukları, iştah değişiklikleri, konsantrasyon güçlüğü, intihar düşünceleri gibi ciddi belirtiler vardır.
Klinik Tanı: Depresyon, psikiyatri veya psikoloji alanında tanı konulabilir. Belirli kriterlere dayanarak profesyonel bir değerlendirme gerektirir.

İşlevsellik Üzerindeki Etki: Depresyon, günlük yaşamı ve işlevselliği ciddi şekilde etkileyebilir; bireyler çoğu zaman iş veya sosyal ilişkilerinde zorluk yaşarlar.

Kısaca, languishing bir tür duraklama ve kayıtsızlık durumu iken, depresyon daha derin ve yaygın bir ruhsal rahatsızlıktır.

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