Hissettiğiniz sıkıntının bir adı var: Bıkkınlık sendromu "Languishing" nedir?
Kelime anlamı "çürüme" olan languishing, kişinin yaşama karşı istek ve motivasyonunu yitirmesi hâlidir. Languishing, hayatın her alanını etkileyen genel bir durumdur. Lagunuish yaşayan kişiler bir ruh sağlığı bozukluğu için kriterleri karşılamazlar. Ancak, gerçek refahla ilişkili belirli bir canlılık ve iyimserlik derecesinden yoksundurlar.
Herkesin langushing'den bahsettiğini fark etmiş olabilirsiniz. Peki langushing tam olarak nedir?
Languishing, son dönemde sıkça kullanılan bir terimdir ve genellikle bir tür duygusal ve zihinsel durumu tanımlar. Bu his gün boyunca sizi takip edebilir ve istediğiniz gelişen hayattan sizi alıkoyabilir. Bu durumda olan bireyler, hayatlarında bir amaç veya anlam bulamama hissi yaşarlar; motivasyon eksikliği, enerjisizlik ve ruhsal bir duraklama hissi ile karakterizedir. Languishing, ağır bir depresyon durumu değildir, ancak bireyin genel mutluluğunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.