Hızla yayılıyor: Maymun çiçeği (mpox) virüsü nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı?
DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), maymun çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladı. Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan maymun çiçeği (mpox) virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini bildirmişti Peki, maymun çiçeği (mpox) virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşıyor? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de var mı?
Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1958 yılında araştırma için tutulan maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalığın görülmesiyle keşfedildi ve insanlardaki ilk maymun çiçeği vakası 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DRC) kaydedildi. O zamandan beri, diğer bazı orta ve batı Afrika ülkelerindeki insanlarda da maymun çiçeği bildirilmiştir. İnsanlarda maymun çiçeği vakaları, uluslararası seyahat veya ithal hayvanlarla bağlantılı olarak Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Singapur ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere Afrika dışında da görülmüştür.