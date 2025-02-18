Hızlı mı yaşlanıyorsunuz yavaş mı? Tırnaklarınız ele veriyor

Biyolojik yaşlanma, vücuttaki hücre ve dokuların işlevlerinin yaşa göre nasıl değiştiğini tanımlar ve bu, kronolojik yaşımızdan farklı olabilir.

1979’da bilim insanları, yüzlerce kişinin tırnaklarını yıllar boyunca izleyerek, uzama hızını takip etti. Çalışmada, 30 yaşından sonra tırnakların uzama hızının her yıl yaklaşık yüzde 0,5 oranında azaldığı bulundu.

Bilim insanlarına göre, tırnaklarınız normalden daha hızlı uzuyorsa ve daha sık kesmeniz gerekiyorsa, bu durum daha yavaş yaşlandığınızı gösterebilir.