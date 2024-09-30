Hormonol değişiklikler neden olabiliyor: Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması için ne yapılabilir?

Diş eti kanaması, diş etlerinin normalden fazla kanaması durumudur ve genellikle diş fırçalama veya diş ipi kullanma sırasında ortaya çıkar. Bu durum, diş eti hastalıkları, diş hijyeninin yetersizliği, hormonal değişiklikler veya bazı sağlık sorunları nedeniyle gelişebilir. Diş eti kanaması, ciddiye alınması gereken bir belirti olabilir, bu yüzden devam ederse bir diş hekimine başvurmak önemlidir.



DİŞ ETİ KANAMASI NEDEN OLUR?



Diş eti kanaması genellikle diş eti hastalığı, kötü ağız hijyeni, diş taşı, hormonal değişiklikler veya bazı sağlık sorunları nedeniyle oluşur.



Diş eti sorunları genellikle şu belirtilerle anlaşılır:



Kanama: Diş fırçalama veya diş ipi kullanma sırasında diş etlerinden kanama.



Şişlik ve kızarıklık: Diş etlerinin normalden daha şiş ve kırmızı görünmesi.



Ağrı veya hassasiyet: Diş etlerinde rahatsızlık hissi.



Kötü nefes: Sürekli kötü bir ağız kokusu.



Diş eti çekilmesi: Diş etlerinin dişlerden uzaklaşarak diş köklerini açığa çıkarması.



Bu belirtilerden birini fark ederseniz, bir diş hekimine danışmanız iyi bir adım olacaktır.