Hurmaların egzersiz öncesi mükemmel atıştırmalık olmasının 6 nedeni
Egzersiz yapmadan önce vücudunuz için doğal bir enerji kaynağı arıyorsanız hurmaların gücünden faydalanabilirsiniz. Hurmalar vücuda anında enerji veren küçük lezzetli atıştırmalıklardır. Aynı zamanda da sağlıklıdır. İşte hurmaların egzersiz öncesi mükemmel atıştırmalık olmasının 6 nedeni.
Spor öncesinde işlenmiş bir enerji barına veya yapay içeriklerle dolu pahalı bir antrenman öncesi içeceğe uzanmak yerine, neden hurmalarla doğal bir destek seçmiyorsunuz? Bu küçük, karamel benzeri güç merkezleri, hızlı sindirilen karbonhidratlar, temel mineraller ve bir ton antrenman dostu faydalarla dolu nihai enerji artırıcılardır. Peki, spor öncesinde neden hurma tüketmelisiniz?
1. ŞEKER DÜŞMESİ OLMADAN ANINDA ENERJİ
Hurmalar, anında bir destek ve istikrarlı bir yakıt kaynağı sağlayan doğal şekerlerle doludur; glikoz, fruktoz ve sakaroz. Size hızlı bir artış ve ardından bir düşüş sağlayan işlenmiş şekerlerin aksine, hurma istikrarlı, uzun süreli enerji sunar ve bu da onları yüksek yoğunluklu aralıklı antrenmandan uzun mesafeli koşulara kadar her şey için mükemmel hale getirir.