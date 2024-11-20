İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin''

ÇAM FISTIĞI NASIL TÜKETİLİR?

Çam fıstığı kavrulduğunda gevrekliği artar ve başta salatalar olmak üzere, makarna, balık, çorba ya da tatlı gibi çeşitli yemeklerin üzerine serpilebilir. Türk mutfağında daha çok zeytinyağlı dolmada, irmik helvasında, pilavlarda ve tatlıların üzerinde tercih edilir.