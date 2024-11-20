İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin''

İslam dünyasının önde gelen hekimlerinden kabul edilen İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinden çam fıstığının genel sağlık üzerindeki faydalarından bahsetmişti. İbn-i Sina, çam fıstığını özellikle felç geçiren kişilerin tüketmesini tavsiye etti.

İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin'' - 1

Türkiye'nin birçok ilinde yetişen çam fıstığı üretiminin yaklaşık yüzde 50'si, Aydın'da gerçekleşiyor. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce, felçli hastalar için önerdiği çam fıstığının, sinir hücrelerini koruyarak iyileşme sürecini hızlandırdığı rivayet ediliyor.

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İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin'' - 2

Çam fıstığının kolesterol seviyesini düşürerek kalp sağlığını koruduğu bilinir. Aynı zamanda ateş düşürücü ve iştah açıcı etkisi vardır. Kabızlık problemini de ortadan kaldırır.

İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin'' - 3

Çam fıstığı, bağışıklık sistemini destekleyerek kemik bağ dokusunun büyümesine destek olur. Çinko ve vitamin değerleri bakımından zengindir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin'' - 4

Kilo problemi yaşayan bireylerin de tercihi olan çam fıstığı, ideal miktarda tüketildiğinde kilo kaybına yardımcı olur. Ciltteki kırışıklıkları azaltır ve daha canlı bir görünüm sağlar. Çam fıstığı yağı, temizlik maddeleri ve kozmetik alanında da kullanılır. Aynı zamanda bütçe dostudur.

İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin'' - 5

Çam fıstığı, serbest radikallerin neden olduğu oksidatif hasara karşı kalkan görevi görür. Stres ve anksiyeteyi azaltır ve vücuda enerji verir. Ayrıca odaklanmayı artırmaya da yardımcıdır.

İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin'' - 6

Yüksek antioksidan kaynağı olan çam fıstığı, fitokimyasal ve yağ asitleri bakımından zengin bileşiklere sahiptir.

Çam fıstığının libido düşüklüğüne de iyi geldiği bilinir. Beslenme uzmanı Claudia Calisto, düzenli çam fıstığı tüketiminin cinsel gücü artırdığını belirtiyor.

İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin'' - 7

Çam fıstığı, vücutta oluşan iltihaplı yaraların temizlenmesinde de son derece etkili bir seçenektir. Antibakteriyel özelliği ile vücutta bulunan kötü bakterilerin azalmasına destek olur. Mantar oluşumunu önleyerek hücrelerin yenilenmesini sağlar.

İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin'' - 8

ÇAM FISTIĞI NASIL TÜKETİLİR?

Çam fıstığı kavrulduğunda gevrekliği artar ve başta salatalar olmak üzere, makarna, balık, çorba ya da tatlı gibi çeşitli yemeklerin üzerine serpilebilir. Türk mutfağında daha çok zeytinyağlı dolmada, irmik helvasında, pilavlarda ve tatlıların üzerinde tercih edilir.

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