İbn-i Sina binlerce yıl önerdi! Antioksidan ve C vitamini zengini, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor: ''Felçli hastaları bile ayağa kaldıran besin''
İslam dünyasının önde gelen hekimlerinden kabul edilen İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinden çam fıstığının genel sağlık üzerindeki faydalarından bahsetmişti. İbn-i Sina, çam fıstığını özellikle felç geçiren kişilerin tüketmesini tavsiye etti.
Türkiye'nin birçok ilinde yetişen çam fıstığı üretiminin yaklaşık yüzde 50'si, Aydın'da gerçekleşiyor. İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce, felçli hastalar için önerdiği çam fıstığının, sinir hücrelerini koruyarak iyileşme sürecini hızlandırdığı rivayet ediliyor.