İbn-i Sina'nın favori besini! Hücre hasarını engelleyip yaşlanmayı yavaşlatıyor: Sayısız hastalığın çaresi onda

Biberiye çayı; sindirim sorunları, stres ve yorgunluk için birebirdir. Biberiye yağı ise cilt ve saç bakımında kullanılabilir, aynı zamanda masajla rahatlama sağlamak için de tercih edilebilir.

Taze veya kuru biberiye, yemeklere lezzet katmak için kullanılabilir. Biberiye, genellikle güvenli bir bitki olsa da, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlar veya yan etkiler yapabilir. Özellikle hamilelik döneminde dikkatli kullanılmalıdır.