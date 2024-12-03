İbn-i Sina'nın favori besini! Hücre hasarını engelleyip yaşlanmayı yavaşlatıyor: Sayısız hastalığın çaresi onda
Tıp ve felsefe alanlarında önemli görüşleri bulunan İbn-i Sina, beslenme konusundaki tavsiyeleriyle günümüzde bile adından söz ettirmeye devam ediyor. El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde çeşitli besinlerin faydalarına değen ünlü düşünür, özellikle nane ve biberiyenin genel sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi olduğuna değinmişti.
Biberiye, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilir. Özellikle hafızayı güçlendirmeye yardımcı olduğu ve odaklanmayı artırdığı düşünülmektedir. Bazı çalışmalar, biberiye yağının hafızayı artırmaya ve konsantrasyonu desteklemeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.
Biberiye, serbest radikalleri nötralize eden güçlü antioksidanlar içerir. Bu sayede hücre hasarını engelleyip yaşlanmayı yavaşlatır.