İçeriğindeki antioksidanla portakal ve avokadoyu bile solluyor! Türkiye'de değeri bilinmiyor ama bağışıklık sistemini zırh gibi koruyor
Anavatanı Endonezya olan ancak Türkiye'de Antalya'da da yetişen salak meyvesine, yüzeyinin yılan derisine benzemesi nedeniyle yılan meyvesi de denir. İçeriğindeki yüksek antioksidan ve vitamin oranıyla dikkat çeken salak meyvesi, bağışıklığı korumasının yanı sıra hafızayı da güçlendirir.
Asya mutfağında oldukça popüler olan bu meyve, içeriğindeki yararlı bileşiklerle genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlar. Yüksek besin değeri ve dayanıklılığı ile Antalya'da da yetişen bu meyve, Türkiye'de elma, turunçgil ya da üzüm kadar bilinmese de, yerel ekonomiye büyük katkı sağlar.