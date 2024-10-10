İçeriğindeki antioksidanla portakal ve avokadoyu bile solluyor! Türkiye'de değeri bilinmiyor ama bağışıklık sistemini zırh gibi koruyor

Anavatanı Endonezya olan ancak Türkiye'de Antalya'da da yetişen salak meyvesine, yüzeyinin yılan derisine benzemesi nedeniyle yılan meyvesi de denir. İçeriğindeki yüksek antioksidan ve vitamin oranıyla dikkat çeken salak meyvesi, bağışıklığı korumasının yanı sıra hafızayı da güçlendirir.

İçeriğindeki antioksidanla portakal ve avokadoyu bile solluyor! Türkiye'de değeri bilinmiyor ama bağışıklık sistemini zırh gibi koruyor - 1

Asya mutfağında oldukça popüler olan bu meyve, içeriğindeki yararlı bileşiklerle genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlar. Yüksek besin değeri ve dayanıklılığı ile Antalya'da da yetişen bu meyve, Türkiye'de elma, turunçgil ya da üzüm kadar bilinmese de, yerel ekonomiye büyük katkı sağlar.

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İçeriğindeki antioksidanla portakal ve avokadoyu bile solluyor! Türkiye'de değeri bilinmiyor ama bağışıklık sistemini zırh gibi koruyor - 2

Salak pondohun yılan derisini andıran bir dış kabuğu vardır. Bu nedenle, bazı bölgelerde yılan meyvesi olarak da bilinir. Kabuğun altında ise yumurta şeklinde bir iç meyve bulunur. İç meyve, sulu ve hafif tatlı bir tada sahiptir.

İçeriğindeki antioksidanla portakal ve avokadoyu bile solluyor! Türkiye'de değeri bilinmiyor ama bağışıklık sistemini zırh gibi koruyor - 3

İçerdiği yüksek lif ve vitamin oranıyla besleyici bir meyve olan salak pondoh, sindirim ve beyin sağlığı için de faydalı bir seçenektir.

İçeriğindeki antioksidanla portakal ve avokadoyu bile solluyor! Türkiye'de değeri bilinmiyor ama bağışıklık sistemini zırh gibi koruyor - 4

Hafızayı güçlendiren bu meyve, yüksek lif oranıyla uzun süre tokluk hissi sağlar ve bağırsakları çalıştırır. Avokado, portakal, mango, kivi gibi diğer tropikal meyvelere kıyasla daha fazla antioksidan oranına sahip olan salak pondoh, tüm faydalarına rağmen kontrollü bir şekilde tüketilmelidir.

İçeriğindeki antioksidanla portakal ve avokadoyu bile solluyor! Türkiye'de değeri bilinmiyor ama bağışıklık sistemini zırh gibi koruyor - 5

Salak pondohta bulunan antioksidanlar, vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Bağışıklığı güçlendirir ve kişinin grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

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