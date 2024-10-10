İçeriğindeki antioksidanla portakal ve avokadoyu bile solluyor! Türkiye'de değeri bilinmiyor ama bağışıklık sistemini zırh gibi koruyor

Asya mutfağında oldukça popüler olan bu meyve, içeriğindeki yararlı bileşiklerle genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlar. Yüksek besin değeri ve dayanıklılığı ile Antalya'da da yetişen bu meyve, Türkiye'de elma, turunçgil ya da üzüm kadar bilinmese de, yerel ekonomiye büyük katkı sağlar.