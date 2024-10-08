İçeriğindeki zengin demir oranıyla yorgunluktan eser bırakmıyor! İspanya'dan topraklarımıza geldi! Kasları güçlendirip enerji veriyor
Kansızlık, stres, depresyon veya düşük tansiyon gibi pek çok etken, gün içinde halsiz hissetmemize neden olabilir. Ancak beslenme düzenimize dikkat ettiğimiz takdirde, hayat kalitenizi düşüren yorgunluğu hafifletmeniz mümkün.
Ispanak
Ispanak, vücudun performansını artıran demiri, yüksek miktarda içerir. Ayrıca içeriğindeki potasyum ve magnezyum gibi minerallerle de halsizlik ve yorgunluğu azaltır.
Kemik gelişimi açısından da faydalı olan ıspanak, enerji verir ve kasları güçlendirir. İçerdiği beta-karoten ve folik asit sayesinde Alzheimer riskini azaltır.
Dünyaya İspanyollar tarafından yayıldığı bilinen ıspanağın, bazı kaynaklar tarafından Çin kökenli olduğu da öne sürülüyor.