İçindeki fosfor oranı sütle yarışıyor: Her gün tüketildiğinde kemikleri demir gibi güçlendiriyor

BAKLAGİLLER

Fosforun bitkisel kaynaklarından biri olan kurubaklagiller, özellikle vejetaryenler ve veganlar için önemli bir alternatiftir. Journal of the Science of Food and Agriculture dergisinde yayımlanan bir çalışmada; fasulye, mercimek ve nohut gibi baklagillerin yüksek fosfor içeriği sayesinde kas gelişimini ve enerji metabolizmasını desteklediği kanıtlandı. Kurubaklagillerin düşük yağ içeriği, kalp sağlığını da korur.