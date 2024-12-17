İçindeki fosfor oranı sütle yarışıyor: Her gün tüketildiğinde kemikleri demir gibi güçlendiriyor

ET VE BALIK

Et ve balık, fosforun en zengin kaynaklarından biridir. Fosfor, kemiklerin ve dişlerin sağlığını korumak için kalsiyum ile birlikte çalışır. American Journal of Clinical Nutrition yürütülen bir çalışmada, fosforun kemik mineral yoğunluğunu artırdığı ve osteoporoz riskini azalttığı ortaya çıktı. Özellikle somon ve ton balığı gibi yağlı balıklarda bulunan fosfor, kas fonksiyonlarını destekler ve vücutta enerji üretimini kolaylaştırır.