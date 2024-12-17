İçindeki fosfor oranı sütle yarışıyor: Her gün tüketildiğinde kemikleri demir gibi güçlendiriyor
Vücudun enerji üretimi ve kemik sağlığı için önemli bir mineral olan fosfor, bazı besinlerin içerisinde yüksek miktarda bulunur. Fosfor, genel sağlık üzerinde kalsiyumla benzer etkiler gösterebilir. Düzenli fosfor alımının, çeşitli hastalıkların riskini önlediği bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. İşte fosfor zengini besinler:
KURUYEMİŞLER
Fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler fosfor açısından zengindir ve kalp sağlığını destekleyen antioksidanlar içerir. 2015 yılında Journal of Nutrition dergisinde yapılan bir araştırma, kuruyemişlerin içerdikleri sağlıklı yağların, kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığını gösterdi. Fosforun vücutta hücresel düzeyde enerji üretimine yardımcı olduğu ve enerji seviyelerini artırdığı da bu araştırmada vurgulandı.