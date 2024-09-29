İlk belirtisi arasında yüksek ateş var: mavi dil hastalığı nedir, belirtileri neler? Mavi dil hastalığı insana bulaşır mı?

Mavi dil hastalığı, genellikle ruminant hayvanları (sığırlar, koyunlar ve keçiler gibi) etkileyen viral bir hastalıktır. Bu hastalık, özellikle rüzgârla taşınan bir virüs olan bluetongue virüsü tarafından oluşturulur. Hastalık, hayvanlarda ateş, ağızda ve dilde mavi renklenme, şişlik ve yaralar gibi belirtilere yol açar.



Mavi dil hastalığı, hayvan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir ve aynı zamanda ekonomik kayıplara yol açabilir. Bu nedenle, enfeksiyonun yayılmasını önlemek için aşılamalar ve kontrol programları uygulanmaktadır.