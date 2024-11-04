İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor

Stres, beslenme alışkanlıkları, çene ve göz ile ilgili sorunlar, ilaç yan etkileri, diş çürükleri, kafa travması, kulak, burun, boğaz hastalıkları gibi pek çok etken, baş ağrısına yol açabilir. Başın bir tarafında zonklama olarak da kendini gösteren migren atakları da çoğu insan dayanılmaz olabilir. İlaçların yanı sıra doğadan gelen çözümlerle de baş ağrısı şiddetini azaltmak mümkün.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 1

USKUMRU

Yapılan araştırmalar, sağlıklı yağlar olarak bilinen esansiyel yağ asitleri açısından zengin olan uskumrunun, baş ağrısı ve migren şiddetini azaltabileceğini ortaya koydu.

N-LIFE HABERLERİ

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 2

BROKOLİ

Hormon seviyelerindeki değişiklikler, özellikle regl migreni olan kadınlarda baş ağrısına yol açabilir. Migren Araştırma Vakfı'na göre, menstrüasyon başlamadan hemen önce ortaya çıkan östrojen seviyeleri, migren atağını tetikleyebilir. Bu nedenle regl migrenine sahip olan kadınların, östrojen üzerindeki olumlu etkileri sebebiyle başta brokoli olmak üzere turpgillerin tüketimini artırmaları gerekir.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 3

ISPANAK

Ispanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, baş ağrısını azaltmaya yardımcı olan B vitamini folatı yönünden zengindir. Kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda, folat bakımından düşük bir diyetin, migren sıklığını artırabildiği ortaya çıktı. Bu nedenle baş ağrılarını azaltmak için ıspanak tüketebilirsiniz.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 4

SÜT

Süt, yüksek miktarda B2 vitamini içerir. B2 vitamini; vücutta oluşan yaralar, stres, uykusuzluk ve baş ağrısı gibi sorunların iyileşmesine katkıda bulunur.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 5

SUSAM

Susamda, östrojen seviyelerini düzenlemeye ve menstrüasyonun neden olduğu baş ağrılarını önlemeye yardımcı bir madde olan E vitamini, yüksek oranda bulunur. Bu nedenle baş ağrılarını azaltmak için öğünlerinize susamlı seçenekler ekleyebilirsiniz.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 6

KAVUN

Kavun, diyabetik olmayan hastaların insülin seviyelerini dengelediği gibi baş ağrılarını önlemeye de yardımcı olur.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 7

BADEM

Bazı araştırmalar, günde 600 mg magnezyum almanın, migren sıklığını azalttığını ortaya koymuştur. Bu nedenle magnezyum zengini badem tüketerek, baş ağrılarından kurtulabilirsiniz.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 8

BİTTER ÇİKOLATA

Magnezyum, migren semptomlarıyla potansiyel olarak savaşabilecek en önemli besinlerden arasında yer alır. Bitter çikolata da tıpkı badem gibi magnezyum açısından zengindir ve stres kaynaklı baş ağrılarını azaltmaya destek olur.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 9

YOĞURT

Yoğurt, migren ataklarının sayısını azaltmaya yardımcı olduğu bilinen B vitamini kompleksinin bir parçası olan yüksek miktarda riboflavin içerir.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 10

PATATES

Patates, yüksek sodyum tüketiminin neden olduğu baş ağrılarını dengeleyebilen potasyumla yüklüdür. Tatlı patates, beta-karoten gibi iltihap önleyici besinlerin yanı sıra C vitamini, manganez, bakır, niasin, potasyum, B2 vitamini ve B6 vitamini bakımından zengindir. Enflamasyon migrenle ilişkilidir. Bu nedenle baş ağrısı için antienflamatuar yiyeceklerin tüketilmesi tavsiye edilir.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 11

KARPUZ

Baş ağrısının önemli nedenleri arasında dehidrasyon bulunmaktadır. Bu nedenle, yeterli miktarda su içmek veya su açısından zengin yiyecekler tüketmek, baş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. Karpuz, yüzde 92 oranında su içerir. Karpuz, yüksek su içeriğine ek olarak baş ağrısı üzerinde oldukça etkili olan potasyum ve magnezyum gibi besinler açısından da zengindir.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 12

KAFEİN

Aşırı miktarda kahve, migreni tetikleyebilir ve baş ağrısını daha da kötüleştirebilir ancak araştırmalar, az miktarda kafeinin baş ağrısına yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

Bunun nedeni ise kan damarları, baş ağrısından önce genişlemeye eğilimlidir. Kafeinin doğal bir vazokonstriktör etkisi bulunur. Bu da kan damarlarını daralttığı anlamına gelir. Bu sayede kafein, baş ağrısının etkilerini önleyerek baş ağrısı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 13

MUZ

Muz, hızlı enerji geri kazanımı açısından iyi bir besindir ve yüksek magnezyum oranına sahiptir. Aynı zamanda muzun yaklaşık yüzde 74'ü sudur, bu nedenle hidrasyon faydalarına sahiptir. Bununla birlikte migren tedavisinde magnezyumun sakinleştirici etkileri de yararlı olabilir.

İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor - 14

ZENCEFİL

Zencefil, beyinde küçük bir şişlik oluşturan prostaglandinleri (inflamatuar nörotransmitterler) önlemeye yardımcı olur. Zencefil, migrene yardımcı olmakla birlikte kalmaz aynı zamanda genellikle baş ağrılarıyla ilişkilendirilen mide bulantısını gidermeye yardımcı olur.

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