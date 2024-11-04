İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor
Stres, beslenme alışkanlıkları, çene ve göz ile ilgili sorunlar, ilaç yan etkileri, diş çürükleri, kafa travması, kulak, burun, boğaz hastalıkları gibi pek çok etken, baş ağrısına yol açabilir. Başın bir tarafında zonklama olarak da kendini gösteren migren atakları da çoğu insan dayanılmaz olabilir. İlaçların yanı sıra doğadan gelen çözümlerle de baş ağrısı şiddetini azaltmak mümkün.
USKUMRU
Yapılan araştırmalar, sağlıklı yağlar olarak bilinen esansiyel yağ asitleri açısından zengin olan uskumrunun, baş ağrısı ve migren şiddetini azaltabileceğini ortaya koydu.