İltihabı azaltıp baş ağrısını bıçak gibi kesiyor! Migren ataklarına savaş açan besin: Doğal ağrı kesici görevi görüyor

ISPANAK

Ispanak ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, baş ağrısını azaltmaya yardımcı olan B vitamini folatı yönünden zengindir. Kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda, folat bakımından düşük bir diyetin, migren sıklığını artırabildiği ortaya çıktı. Bu nedenle baş ağrılarını azaltmak için ıspanak tüketebilirsiniz.