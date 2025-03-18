İltihaplanmayı azaltmak için en iyi 3 vitamin: Hangi besinlerde bulunuyor?

POLİFENOLLER

Polifenoller, güçlü antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip bitki bileşikleridir. Çilek, bitter çikolata, yeşil çay ve zeytinyağı gibi yiyeceklerde bulunan polifenoller, inflamatuar sitokinlerin üretimini kontrol eden NF-κB gibi yolları düzenleyerek iltihabı düzenlemeye yardımcı olur. Ayrıca bağışıklık düzenlemesinde ve iltihap kontrolünde önemli bir rol oynayan bağırsak sağlığını da desteklerler.



Bu besinleri dengeli bir diyete dahil etmek kronik iltihabı azaltmaya ve genel sağlığı desteklemeye yardımcı olabilir.