İngiliz beslenme uzmanı zeytinyağına rakip olan yağı açıkladı! Faydalarını çok az kişi biliyor: Fiyatı zeytinyağı kadar cep yakmıyor

Kolza yağının düşük maliyeti nedeniyle de tercih edilebilir olduğunu belirten Rob Hobson, kolza yağında bulunan tekli doymamış yağların kardiyovasküler hastalıklara yakalanma olasılığını azalttığını ifade etti.

Londralı beslenme uzmanı, kolza ve keten tohumu yağının, balıklarda bulunan ve beyin sağlığı için gerekli olan alfa-linolenik asit yönünden de zengin olduğunu belirtti.