İngiliz beslenme uzmanı zeytinyağına rakip olan yağı açıkladı! Faydalarını çok az kişi biliyor: Fiyatı zeytinyağı kadar cep yakmıyor

İngiliz beslenme uzmanı Rob Hobson, kolza ve keten tohumu yağlarının genel sağlık üzerindeki faydalarıyla zeytinyağına rakip olduklarını açıkladı. Hobson, bu yağların kalp ve damar hastalıklarıyla savaşmada zeytinyağı kadar etkili olduğunu söyledi.

İngiliz beslenme uzmanı zeytinyağına rakip olan yağı açıkladı! Faydalarını çok az kişi biliyor: Fiyatı zeytinyağı kadar cep yakmıyor - 1

Kolza yağının düşük maliyeti nedeniyle de tercih edilebilir olduğunu belirten Rob Hobson, kolza yağında bulunan tekli doymamış yağların kardiyovasküler hastalıklara yakalanma olasılığını azalttığını ifade etti.

Londralı beslenme uzmanı, kolza ve keten tohumu yağının, balıklarda bulunan ve beyin sağlığı için gerekli olan alfa-linolenik asit yönünden de zengin olduğunu belirtti.

N-LIFE HABERLERİ

İngiliz beslenme uzmanı zeytinyağına rakip olan yağı açıkladı! Faydalarını çok az kişi biliyor: Fiyatı zeytinyağı kadar cep yakmıyor - 2

Hobson, ''Genellikle günlük beslenmemizde Omega-3'ü ihmal ederiz. Ancak bu tür yağları tüketerek, genel yağ asidi alımını sağlamak mümkündür'' dedi.

Uzman isim, kolza ve keten tohumu yağının yüksek miktarda Omega-6 içerdiğinin de altını çizdi.

Omega-6 yağ asitleri, kolza ve keten tohumunun yanı sıra kuruyemişlerde de bulunur. Ancak bazı kaynaklar, aşırı Omega-6 tüketiminin vücutta iltihaplanmaya neden olabileceğini savunuyor.

İngiliz beslenme uzmanı zeytinyağına rakip olan yağı açıkladı! Faydalarını çok az kişi biliyor: Fiyatı zeytinyağı kadar cep yakmıyor - 3

Keten tohumu yağının faydaları, kalp ve damar sağlığıyla sınırlı değil. Keten tohumu, cildin sarkmasını önleyen lignan, antioksidan ve yağ asitleri açısından zengindir.

Keten tohumunda yüksek miktarda flavonoid bulunur. Flavonoidlerin iltihap giderici etkisi, artrit ve lupus gibi hastalıklar sonucu ortaya çıkan eklem ağrılarını azaltır.

İngiliz beslenme uzmanı zeytinyağına rakip olan yağı açıkladı! Faydalarını çok az kişi biliyor: Fiyatı zeytinyağı kadar cep yakmıyor - 4

Lif bakımından zengin olan keten tohumu, her gün düzenli olarak tüketildiğinde bel çevresinin incelmesine yardımcı olabilir.

Ruh sağlığına da sayısız faydası bulunan keten tohumu, içeriğindeki nörotransmitterlar ile depresyon riskini azaltır. Ayrıca beyin hücrelerini korur ve dikkat süresini uzatır.

İngiliz beslenme uzmanı zeytinyağına rakip olan yağı açıkladı! Faydalarını çok az kişi biliyor: Fiyatı zeytinyağı kadar cep yakmıyor - 5

Keten tohumu yağının ateroskleroz, diyabet, osteoporoz ve otoimmün hastalıklara yakalanma olasılığını da düşürdüğü bilinir.

Bazı çalışmalar, günde 25 gram keten tohumu tüketiminin, meme ve prostat kanseri tümörlerinin büyümesini önleyebileceğini ortaya koymuştur.

İngiliz beslenme uzmanı zeytinyağına rakip olan yağı açıkladı! Faydalarını çok az kişi biliyor: Fiyatı zeytinyağı kadar cep yakmıyor - 6

Mutfak ve endüstriyel olmak üzere iki gruba ayrılan kolza yağı; E, A,D ve K vitaminleri açısından zengindir. İçeriğindeki tekli doymamış yağ oranın düşük olması sebebiyle kandaki kolesterol seviyesini azaltır. 

İngiliz beslenme uzmanı zeytinyağına rakip olan yağı açıkladı! Faydalarını çok az kişi biliyor: Fiyatı zeytinyağı kadar cep yakmıyor - 7

Bağırsak sağlığı için de faydalı olan kolza yağı, kabızlığı önler. Kolza yağındaki alfa-linolenik asit, kan basıncını düşürmeye ve kalp krizi riskini azaltmaya katkı sağlar.

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