İngiliz doktordan korkutan uyarı! Bu belirtiler varsa felç geçirmeniz çok yakın
İngiliz Profesör Stephen Powis, gülümsemekte zorlanma ve konuşma yavaşlığı gibi sıra dışı durumların, felç belirtileri olabileceğini söyleyerek uyardı. Uzman isim, erken müdahalenin felç için oldukça önemli olduğunun da altını çizdi.
İngiliz uzmana göre, kolları kaldırırken zorlanmak ve kelimeleri ağır bir şekilde telaffuz etmek, ciddi felç belirtileri olabilir.
Gülümserken güçlük çekmenin de felcin ayak sesi olduğunu söyleyen Powis, bu tür belirtiler fark edildiğinde hemen hastaneye gidilmesi gerektiğini söylüyor.