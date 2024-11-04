İngiliz doktordan korkutan uyarı! Bu belirtiler varsa felç geçirmeniz çok yakın

FELÇ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Erken müdahale felcin kalıcı olmasını önleyebilir. Hastaya ne kadar erken müdahale edilirse, felcin düzelme şansı da o kadar fazla olacaktır. İdeali, hastanın ilk birkaç saat içinde tedavisinin yapılabilmesidir. İlk 4-5 saatte ilaçlı pıhtı eritici tedavi, yani tromboliz tedavisi yıllardır hastalara uygulanabillirken, 2013 yılından beri ilk 6 saat içinde de anjiyografik pıhtı çıkarma (trombektomi) tedavisinin yararı kanıtlanmıştır. İlk 6 saatte uygulanan anjiyografik pıhtı çıkarma tedavisinde, 3 hastanın 1’i tamamen eski hayatına dönmektedir.