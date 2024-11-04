İngiliz doktordan korkutan uyarı! Bu belirtiler varsa felç geçirmeniz çok yakın

İngiliz Profesör Stephen Powis, gülümsemekte zorlanma ve konuşma yavaşlığı gibi sıra dışı durumların, felç belirtileri olabileceğini söyleyerek uyardı. Uzman isim, erken müdahalenin felç için oldukça önemli olduğunun da altını çizdi.

İngiliz doktordan korkutan uyarı! Bu belirtiler varsa felç geçirmeniz çok yakın - 1

İngiliz uzmana göre, kolları kaldırırken zorlanmak ve kelimeleri ağır bir şekilde telaffuz etmek, ciddi felç belirtileri olabilir.

Gülümserken güçlük çekmenin de felcin ayak sesi olduğunu söyleyen Powis, bu tür belirtiler fark edildiğinde hemen hastaneye gidilmesi gerektiğini söylüyor.

N-LIFE HABERLERİ

İngiliz doktordan korkutan uyarı! Bu belirtiler varsa felç geçirmeniz çok yakın - 2

Erken müdahalenin hayat kurtardığını belirten Profesör Stephen Powis, zamanında tedavi edilmeyen felcin, ölüme veya hafıza kaybına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

İngiliz doktordan korkutan uyarı! Bu belirtiler varsa felç geçirmeniz çok yakın - 3

Yaklaşan felcin diğer belirtileri arasında vücutta ani uyuşma, baş dönmesi ve yutma zorluğu yer alıyor.

İngiliz doktordan korkutan uyarı! Bu belirtiler varsa felç geçirmeniz çok yakın - 4

Uzmanlar, felç geçiren kişilerin dakikada yaklaşık 2 milyon beyin hücresi kaybettiğini ve bu kaybın iyileşmeyi engelleyebileceğini belirtiyor.

İngiliz doktordan korkutan uyarı! Bu belirtiler varsa felç geçirmeniz çok yakın - 5

FELÇ NEDEN OLUR?

Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besinden yoksun kalmasına bağlı felç meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur.

Felç şu nedenlerle ortaya çıkabilir:

  • Diyabet
  • Hipertansiyon
  • Hormon tedavileri
  • Sigara ve alkol kullanımı
  • Dislipidemi (kan yağlarının vücutta fazla bulunması)
  • Egzersiz eksikliği
  • Kalp ritim bozukluğu
  • Beyin kanaması
İngiliz doktordan korkutan uyarı! Bu belirtiler varsa felç geçirmeniz çok yakın - 6

FELÇ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Erken müdahale felcin kalıcı olmasını önleyebilir. Hastaya ne kadar erken müdahale edilirse, felcin düzelme şansı da o kadar fazla olacaktır. İdeali, hastanın ilk birkaç saat içinde tedavisinin yapılabilmesidir. İlk 4-5 saatte ilaçlı pıhtı eritici tedavi, yani tromboliz tedavisi yıllardır hastalara uygulanabillirken, 2013 yılından beri ilk 6 saat içinde de anjiyografik pıhtı çıkarma (trombektomi) tedavisinin yararı kanıtlanmıştır. İlk 6 saatte uygulanan anjiyografik pıhtı çıkarma tedavisinde, 3 hastanın 1’i tamamen eski hayatına dönmektedir.

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