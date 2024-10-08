İngiliz profesör açıkladı: Yıllarca zararlı olduğunu söylediler ama hafızayı zehir gibi çalıştırıyor

İngiliz profesör Tim Spector, içeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle kalp ritmini bozduğu düşünülen bitter çikolanın genel sağlık üzerinde bilinmeyen faydaları olduğunu söyledi.

İngiliz profesör açıkladı: Yıllarca zararlı olduğunu söylediler ama hafızayı zehir gibi çalıştırıyor - 1

Uzun yıllardır var olan yaygın bir görüşe göre, bitter çikolatanın içerisindeki kafein oranının yüksek olması; kalp ritminde bozukluk, uykusuzluk ve sinir gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak İngiliz profesor Tim Spector, bu bilginin tamamen gerçeği yansıtmadığını söylüyor.

N-LIFE HABERLERİ

İngiliz profesör açıkladı: Yıllarca zararlı olduğunu söylediler ama hafızayı zehir gibi çalıştırıyor - 2

Bitter çikolatanın, bağırsak ve beyin sağlığı için oldukça faydalı olduğunu belirten Tim Spector, kaliteli bir bitter çikolatada, bir dilim tam tahıllı ekmekle eşdeğer oranda lif bulunduğunu açıkladı. Spector'a göre bitter çikolata, aynı zamanda vücuttaki iltihabı azaltmaya da yardımcı oluyor.

İngiliz profesör açıkladı: Yıllarca zararlı olduğunu söylediler ama hafızayı zehir gibi çalıştırıyor - 3

Tim Spector, bitkilerde doğal olarak bulunan ve antioksidan özelliklere sahip bir bileşik grubu olan polifenollerin, bitter çikolatada yüksek oranda bulunduğunu söyledi. Polifenoller, kan basıncı seviyelerini yönetmeye yardımcı olur ve kalp sağlığını korur.

İngiliz profesör açıkladı: Yıllarca zararlı olduğunu söylediler ama hafızayı zehir gibi çalıştırıyor - 4

Bitter çikolatanın hafıza üzerinde de olumlu etkileri olduğunu belirten İngiliz profesör, Alzheimer hastalığının risklerini azaltmak için düzenli olarak bitter çikolata tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ancak bitter çikolata tüketiminin olası sağlık risklerine karşı bir uzmana danışılmasında fayda var.



DAHA FAZLA GÖSTER