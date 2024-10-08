İngiliz profesör açıkladı: Yıllarca zararlı olduğunu söylediler ama hafızayı zehir gibi çalıştırıyor
İngiliz profesör Tim Spector, içeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle kalp ritmini bozduğu düşünülen bitter çikolanın genel sağlık üzerinde bilinmeyen faydaları olduğunu söyledi.
Uzun yıllardır var olan yaygın bir görüşe göre, bitter çikolatanın içerisindeki kafein oranının yüksek olması; kalp ritminde bozukluk, uykusuzluk ve sinir gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak İngiliz profesor Tim Spector, bu bilginin tamamen gerçeği yansıtmadığını söylüyor.