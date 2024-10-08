İngiliz profesör açıkladı: Yıllarca zararlı olduğunu söylediler ama hafızayı zehir gibi çalıştırıyor

Uzun yıllardır var olan yaygın bir görüşe göre, bitter çikolatanın içerisindeki kafein oranının yüksek olması; kalp ritminde bozukluk, uykusuzluk ve sinir gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ancak İngiliz profesor Tim Spector, bu bilginin tamamen gerçeği yansıtmadığını söylüyor.