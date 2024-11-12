İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor
İngiliz profesör Tim Spector, hazır çorbalar ve konserve domates soslarının içerisinde bulunan kimyasalların, kanser başta olmak üzere pek çok tehlikeli hastalığa zemin hazırladığını söyleyerek uyardı.
Tim Spector, genellikle çorbalarda ve ana yemeklerde kullanılan domates soslarının, insan sağlığı için zararlı kimyasallar içerdiğini belirtti. Uzman isim, bu tür gıdaların işlenmiş ürün kategorisine girdiğini ve uzun vadede kanser gibi tehlikeli hastalıkların riskini artırdığını açıkladı.