İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor

İngiliz profesör Tim Spector, hazır çorbalar ve konserve domates soslarının içerisinde bulunan kimyasalların, kanser başta olmak üzere pek çok tehlikeli hastalığa zemin hazırladığını söyleyerek uyardı.

İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor - 1

Tim Spector, genellikle çorbalarda ve ana yemeklerde kullanılan domates soslarının, insan sağlığı için zararlı kimyasallar içerdiğini belirtti. Uzman isim, bu tür gıdaların işlenmiş ürün kategorisine girdiğini ve uzun vadede kanser gibi tehlikeli hastalıkların riskini artırdığını açıkladı.

N-LIFE HABERLERİ

İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor - 2

Hazır konserve olarak satılan diğer sebzelerin de domates sosları kadar tehlikeli olduğunu söyleyen İngiliz doktor, bu tür gıdaların ilave yağ, renklendirici ve rafine şekerle yüklü olduğunu hatırlattı.

İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor - 3

Yapılan araştırmalarda, işlenmiş ürünlerin kolorektal kanser riskini artırdığı tespit edilmişti.

İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor - 4

Tim Spector, özellikle hazır domates soslarında yoğun miktarda şeker, nişasta, glikoz şurubu, peynir altı suyu ve kırmızı pancar tozu olduğunu belirtti.

İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor - 5

İŞLENMİŞ GIDALARIN ZARARLARI

İmmünoloji uzmanı Chris van Tulleken, işlenmiş gıdaların vücuttaki en görünür etkisinin, kilo alımı olduğunu söylüyor.

Imperial College tarafından yayınlanan yakın tarihli bir araştırmada, 2022 yılı itibariyle dünya çapında bir milyardan fazla insanın obeziteyle mücadele ettiği kanıtlandı.

İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor - 6

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016'ya ait son verilerine göre, Kuzey ve Güney Amerika'daki yetişkinlerin yüzde 28'i obez.

İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor - 7

İşlenmiş ürünler sadece obeziteye değil, diyabet hastalığına da neden olabiliyor. Profesör Jaakko Toumilehto, aşırı işlenmiş gıdalardaki şeker, tuz ve yağın tip 2 diyabet için büyük bir risk faktörü olduğunu ifade ediyor.

İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor - 8

Tammilehto, "Bu ülkelerin çoğu, kendi gıdalarını üretmiyor. Aşırı işlenmiş gıdanın taşınması ve saklanması kolaydır. Bu nedenle gıda şirketleri en fazla bu ürünlerin sevkiyatını yapıyor” dedi.

İngiliz profesör ''Asla tüketmeyin'' diyerek uyardı: Zararsız sanıyoruz ama içindeki kimyasallar kansere yol açıyor - 9

Sao Paolo Üniversitesi'nin yayınladığı bir araştırmada, bitki bazlı aşırı işlenmiş gıdaların da masum olmadığı tespit edildi.

Ultra işlenmiş bitki bazlı gıda tüketiminin, işlenmemiş bitki bazlı gıdaları yemeye kıyasla kalp krizi ve felç gibi hastalıkları riskini yüzde 7 oranında artırdığı kanıtlandı.

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