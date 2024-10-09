İngiliz profesör tavsiye etti: Bir bardağı bile öksürük ve boğaz ağrısına savaş açıyor! Potasyum, magnezyum, kalsiyum ne varsa onda

İngiliz profesör, "Eğer şiddetli semptomlarınız varsa burun spreyi kullanmanızın bir anlamı yok. Hastalık ilerlemeden en fazla 24 ila 48 saat içinde almanız gerekiyor. Ne kadar erken alırsanız o kadar iyi'' dedi.

Burun spreylerinde kullanılan okyanus suyu, antiviral bir madde görevi görerek virüslerin ve alerjenlerin vücutta daha fazla yayılmasını önler. Böylelikle soğuk algınlığının süresi kısalır.