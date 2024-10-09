İngiliz profesör tavsiye etti: Bir bardağı bile öksürük ve boğaz ağrısına savaş açıyor! Potasyum, magnezyum, kalsiyum ne varsa onda

Havaların serinlemesiyle birlikte mevsimsel hastalıklarda da artış yaşanmaya başladı. İngiliz bilim insanı Ron Eccles, özellikle burun ve boğaz hattı zarlarının iltihabına neden olan soğuk algınlığının etkilerini azaltmak için birtakım tavsiyelerde bulundu.

İngiliz profesör tavsiye etti: Bir bardağı bile öksürük ve boğaz ağrısına savaş açıyor! Potasyum, magnezyum, kalsiyum ne varsa onda - 1

Eccles, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmek için yapılacak olan ilk şeyin, okyanus suyundan üretilen bir burun spreyi satın almak olduğunu söyledi. Ancak spreyde, güçlü virüs engelleyici olan ''carragelose'' polimerinin yer almasına dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

N-LIFE HABERLERİ

İngiliz profesör tavsiye etti: Bir bardağı bile öksürük ve boğaz ağrısına savaş açıyor! Potasyum, magnezyum, kalsiyum ne varsa onda - 2

İngiliz profesör, "Eğer şiddetli semptomlarınız varsa burun spreyi kullanmanızın bir anlamı yok. Hastalık ilerlemeden en fazla 24 ila 48 saat içinde almanız gerekiyor. Ne kadar erken alırsanız o kadar iyi'' dedi.

Burun spreylerinde kullanılan okyanus suyu, antiviral bir madde görevi görerek virüslerin ve alerjenlerin vücutta daha fazla yayılmasını önler. Böylelikle soğuk algınlığının süresi kısalır.

İngiliz profesör tavsiye etti: Bir bardağı bile öksürük ve boğaz ağrısına savaş açıyor! Potasyum, magnezyum, kalsiyum ne varsa onda - 3

Uzman isim, limon veya siyah frenk üzümü ile bir fincan balın da öksürük ve boğaz ağrısı semptomlarını hafifleteceğini söyledi. Bu karışım, tükürük salgısını artırarak boğazı rahatlatıyor.

Mineral bakımından zengin olan frenk üzümü; potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi bileşenler içerir. Kalp sağlığı için oldukça faydalı olan frenk üzümü, aynı zamanda anemi riskini de azaltır.

İngiliz profesör tavsiye etti: Bir bardağı bile öksürük ve boğaz ağrısına savaş açıyor! Potasyum, magnezyum, kalsiyum ne varsa onda - 4

İngiliz uzmana göre, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmeye yönelik yöntemler arasında, düzenli çinko mineral tüketimi de var.

İngiliz profesör tavsiye etti: Bir bardağı bile öksürük ve boğaz ağrısına savaş açıyor! Potasyum, magnezyum, kalsiyum ne varsa onda - 5

Bu mineral, doğal olarak kırmızı et ve süt ürünlerinde bulunur ve çoğu insan ihtiyaç duyduğu çinkonun tamamını sadece beslenme yoluyla alabilir. Ancak yine de günde 25 mg'dan fazla çinko alınmaması öneriliyor. Çünkü çok fazla çinko almak, mide ve bağırsak sorunlarına yol açabilir, hatta bağışıklık sisteminizi bile zayıflatabilir.

İngiliz profesör tavsiye etti: Bir bardağı bile öksürük ve boğaz ağrısına savaş açıyor! Potasyum, magnezyum, kalsiyum ne varsa onda - 6

Daha önce yapılan araştırmalarda, birkaç gün boyunca 10-40 mg'lık küçük dozlarda çinko takviyesi almanın, soğuk algınlığının süresini kısaltmaya yardımcı olabileceği bulundu.

İngiliz profesör tavsiye etti: Bir bardağı bile öksürük ve boğaz ağrısına savaş açıyor! Potasyum, magnezyum, kalsiyum ne varsa onda - 7

Soğuk algınlığının süresini kısaltmaya yardımcı olan diğer temel bileşiklerden biri de C vitaminidir. Yetişkinlerin günde yaklaşık 40 mg C vitaminine ihtiyacı vardır ve bu miktar, standart bir bardak portakal suyunda bulunan miktarın yarısı kadardır.

2016 yılında Amerikan Yaşam Tarzı Tıbbı Dergisi'nde yayınlanan bir araştırmada, günde 0,2 gr veya üzeri dozda C vitamini tüketiminin, soğuk algınlığının şiddetini azalttığı kanıtlandı. Ancak bazı uzmanlar, C vitamininin soğuk algınlığının etkilerini azalttığına dair çok az kesin kanıt bulunduğunu söylüyor.

D VİTAMİNİ DE SOĞUK ALGINLIĞININ ETKİLERİNİ HAFİFLETİYOR

Soğuk algınlığıyla savaşmanıza yardımcı olabilecek bir diğer takviye ise D vitamini. Yağlı balık, kırmızı et, yumurta sarısı gibi besinlerde ve doğrudan güneş ışığında bulunan D vitamini, vücudunuzdaki kemik, diş ve kas sağlığı için hayati önem taşıyan kalsiyum ve fosfat miktarını düzenlemeye yardımcı olur.

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