İngiliz profesör tavsiye etti: Bir bardağı bile öksürük ve boğaz ağrısına savaş açıyor! Potasyum, magnezyum, kalsiyum ne varsa onda
Havaların serinlemesiyle birlikte mevsimsel hastalıklarda da artış yaşanmaya başladı. İngiliz bilim insanı Ron Eccles, özellikle burun ve boğaz hattı zarlarının iltihabına neden olan soğuk algınlığının etkilerini azaltmak için birtakım tavsiyelerde bulundu.
Eccles, soğuk algınlığı semptomlarını hafifletmek için yapılacak olan ilk şeyin, okyanus suyundan üretilen bir burun spreyi satın almak olduğunu söyledi. Ancak spreyde, güçlü virüs engelleyici olan ''carragelose'' polimerinin yer almasına dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.