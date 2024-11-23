İşe yaramaz diye çöpe atıyoruz ama sayısız hastalığa şifa oluyor! Bir bardağı vücutta iltihap bırakmıyor

Lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir besin olan süt mısır, sindirim sağlığını iyileştirir ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Süt mısırın faydasız sanılarak çöpe atılan püskül kısmı da, birçok hastalığın riskini azaltmaya destek olabilir.