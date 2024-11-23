İşe yaramaz diye çöpe atıyoruz ama sayısız hastalığa şifa oluyor! Bir bardağı vücutta iltihap bırakmıyor

Göz sağlığının korunmasına ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olan mısırın püskülleri de sayısız sağlık sorununa çare oluyor. Düzenli mısır püskülü çayı tüketimi, iltihaplarla savaşmanın yanı sıra kan şekerinin düşmesine de katkı sağlıyor.

İşe yaramaz diye çöpe atıyoruz ama sayısız hastalığa şifa oluyor! Bir bardağı vücutta iltihap bırakmıyor - 1

Lif, vitamin ve mineral açısından zengin bir besin olan süt mısır, sindirim sağlığını iyileştirir ve tokluk hissi sağlayarak kilo kontrolüne yardımcı olur. Süt mısırın faydasız sanılarak çöpe atılan püskül kısmı da, birçok hastalığın riskini azaltmaya destek olabilir.

N-LIFE HABERLERİ

İşe yaramaz diye çöpe atıyoruz ama sayısız hastalığa şifa oluyor! Bir bardağı vücutta iltihap bırakmıyor - 2

ABD'li beslenme uzmanı Susan Campbell, mısır püskülü çayı tüketmenin idrar yolu enfeksiyonlarını önleyebildiğini savunuyor. Campbell'a göre, düzenli mısır püskülü çayı içmek, böbreklerin sağlıklı çalışmasına da yardımcı oluyor.

İşe yaramaz diye çöpe atıyoruz ama sayısız hastalığa şifa oluyor! Bir bardağı vücutta iltihap bırakmıyor - 3

Mısır püskülü çayı, iltihap azaltıcı etkisiyle de ön plana çıkar. Enfeksiyon rahatsızlıklarında vücuttaki iltihapları hafifleterek, iyileşme sürecini hızlandırır.

İşe yaramaz diye çöpe atıyoruz ama sayısız hastalığa şifa oluyor! Bir bardağı vücutta iltihap bırakmıyor - 4

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için oldukça faydalı olan mısır püskülü çayı, solunum yolu hastalıklarına yakalanma olasılığını düşürür. Aynı zamanda vücuttaki fazla tuz ve suyu atmaya destek olduğu için tansiyonun düşmesini sağlar. Ancak düşük tansiyon problemi olanların, mısır püskülü çayı tüketiminde dikkatli olmasında fayda vardır.

İşe yaramaz diye çöpe atıyoruz ama sayısız hastalığa şifa oluyor! Bir bardağı vücutta iltihap bırakmıyor - 5

Kronik rahatsızlığı olanların da mısır püskülü çayı tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışması gerekir.

Mısır yetişirken üzerinde oluşan polenler, çoğunlukla püskül kısımlarına tutunur. Mısır püskülü çayı ile birlikte bir miktar polen vücuda girebilir. Polen alerjisi olanların mısır püskülü çayı tüketimine mesafeli olması gerekir.

İşe yaramaz diye çöpe atıyoruz ama sayısız hastalığa şifa oluyor! Bir bardağı vücutta iltihap bırakmıyor - 6

Susuzluk (dehidrasyon), vücutta yeterli su olmaması ya da ishal gibi durumlarda, mısır püskülü çayı idrar söktürüp daha çok su kaybına neden olabilir.


İşe yaramaz diye çöpe atıyoruz ama sayısız hastalığa şifa oluyor! Bir bardağı vücutta iltihap bırakmıyor - 7

Adet söktürücü etkisi olan mısır püskülü çayı, hamileler ve emziren kadınlar için tehlikeli olabilir. Rahim kaslarının kasılmasını artırarak, hamilelik sürecinde ciddi sıkıntılara zemin hazırlayabilir.

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