Islanmış deride güneşin hasar verici etkisi yüzde 50 artıyor

"GÜNEŞE ÇIKMADAN 15-20 DAKİKA ÖNCE KREM SÜRÜN"

“Güneş altında çalışanlara ve tatilde bulunanlara önemli bir mesaj vermek lazım”

Güneş altında çalışanların ve dolaşanların şemsiye, geniş kenarlıklı şapka, açık renk, sıkı dokunmuş giysi ve gözlükle kendilerini korumaları gerektiğini, açık tene sahip olanların, deniz kenarında yaşayan ve tatil yapanların gölgede kalsa dahi risk altında bulunduklarını dikkat çeken Prof. Dr. Metin, “Saat 10 ile öğlenden sonra 3 arası çok dikkatli davranmak lazım. Gölgede kalınsa bile topraktan, camlardan, denizden ve kumlardan yansıyarak gelen güneş ışınlarıyla ilave risk oluşuyor. Üstelik terlemeyle ya da serinlemek amacıyla suya girenlerin ıslanan derisinde güneşin hasar yapıcı etkisi yüzde 50 artıyor" diye konuştu.

Güneşten korunmamın bir diğer yönteminin de dışarı çıkmadan 15-20 dakika önce deriye sürülen güneşten koruyucu ürünler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Metin, "Genellikle 30 faktörlü bir koruyucu yeterli olsa da güneşin çok şiddetli olduğu zamanlarda 50 faktörlülerin tercih edilmesi daha yerinde iyi olur” dedi.