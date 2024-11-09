Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı

ISITILARAK TÜKETİLMESİ TEHLİKELİ

Öte yandan ıspanağın ısıtılarak tüketilmesi de tavsiye edilmiyor. Ispanağın içerisinde bulunan nitrat, ıspanağın iki kereden fazla ısıtılmasıyla nitrite dönüşür. Nitrit, besin zehirlenmesine neden olabilecek bir bileşendir. Bu yüzden ıspanak, dolapta en fazla iki gün bekletilmeli ve iki kereden fazla ısıtılmamalıdır.