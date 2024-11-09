Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı
İçeriğindeki vitaminler, magnezyum, demir ve kalsiyum oranıyla birçok sağlık sorununa çare olan ıspanağın, özellikle kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Ancak uzmanlar, yeterince iyi yıkanmamış ıspanakların faydadan çok zarar getirebileceği konusunda uyarıyor.
ABD'li bilim insanları, marketlerde satılan yıkanmış ıspanakların insan sağlığı için ciddi tehlikeler barındırdığını belirtiyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, ıspanak başta olmak üzere pek çok yeşil yapraklı sebze, endüstriyel yıkamalar esnasında yeterince temizlenmiyor.