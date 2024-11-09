Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı

İçeriğindeki vitaminler, magnezyum, demir ve kalsiyum oranıyla birçok sağlık sorununa çare olan ıspanağın, özellikle kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiği biliniyor. Ancak uzmanlar, yeterince iyi yıkanmamış ıspanakların faydadan çok zarar getirebileceği konusunda uyarıyor.

Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı - 1

ABD'li bilim insanları, marketlerde satılan yıkanmış ıspanakların insan sağlığı için ciddi tehlikeler barındırdığını belirtiyor. Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, ıspanak başta olmak üzere pek çok yeşil yapraklı sebze, endüstriyel yıkamalar esnasında yeterince temizlenmiyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı - 2

Ispanağın evde de tekrar tekrar yıkanması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, yine de en doğru yöntemin, ıspanağın manavdan taze olarak satın alınması olduğunu söylüyor.

Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı - 3

Bilim insanları, paketli ıspanaklardaki bakterilerin yüzde 90 oranında yok edilemediğini ifade ederken, yeşil yapraklı sebzeler nedeniyle ortaya çıkan hastalıkların büyük bir kısmının, dezenfeksiyon sorunlarından kaynaklandığını belirtiyor.

Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı - 4

Kimya ve çevre mühendisliği profesörü Sharon Walker'a göre ıspanak yaprağı, bakterileri koruyor ve yayılımına olanak sağlıyor. Bu nedenle iyice temizlenmesi, büyük önem taşıyor.

Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı - 5

2006 yılında Kaliforniya'da 199 kişiyi enfekte eden ve 3 kişinin ölümüne yol açan E. coli bakterisinin, ıspanak başta olmak üzere yeşil yapraklı sebze çeşitlerinden bulaştığı ortaya çıkmıştı.

Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı - 6

Yakın zamanda yapılan Washington merkezli bir araştırma ise ıspanağın, pestisit oranı en yüksek sebze olduğunu ortaya koydu. Pestisitin insan tarafından ağız yoluyla alınması, sinir sistemine zarar verebilir ve çeşitli kanser türlerinin riskini artırabilir.

Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı - 7

Avustralyalı fonksiyonel tıp uzmanı Jabe Brown'a göre, eğer sağlıklı bir yeşil sebze arayışı içindeyseniz, kara lahana ıspanaktan çok daha faydalı bir tercih olabilir.

Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı - 8

Kara lahananın, ıspanaktan daha fazla lif içerdiğini öne süren Brown, 1 su bardağı çiğ ıspanağın 30 miligram, kara lahananın ise 53 miligram kalsiyum içerdiğini belirtti.

Dr. Carolyn Williams ise bu kıyaslamanın yersiz olduğunu ve yeşil yapraklı sebzelerin çoğunun vücut için benzer görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Ispanak gerçekten sağlıklı mı? Araştırma sonuçları şaşırttı - 9

ISITILARAK TÜKETİLMESİ TEHLİKELİ

Öte yandan ıspanağın ısıtılarak tüketilmesi de tavsiye edilmiyor. Ispanağın içerisinde bulunan nitrat, ıspanağın iki kereden fazla ısıtılmasıyla nitrite dönüşür. Nitrit, besin zehirlenmesine neden olabilecek bir bileşendir. Bu yüzden ıspanak, dolapta en fazla iki gün bekletilmeli ve iki kereden fazla ısıtılmamalıdır.

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