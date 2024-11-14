Ispanak ve yoğurt birlikte tüketilir mi? Böbrekler üzerindeki etkisi şaşırttı
İçerisinde bulunan vitaminler ve kalsiyum sayesinde özellikle göz ve kemik sağlığını koruduğu bilinen ıspanak, kalp ve damar hastalığı riskini de azaltıyor. Ancak ıspanağı yoğurtla birlikte tüketmek, böbrek sağlığını tehdit edebilir.
C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan ıspanak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.
Ispanakta bulunan beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi bileşikler, göz sağlığını korur. Ayrıca katarakt ve yaşa bağlı göz rahatsızlıkları riskini de azaltır.