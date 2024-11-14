Ispanak ve yoğurt birlikte tüketilir mi? Böbrekler üzerindeki etkisi şaşırttı

Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, ıspanağın kas fonksiyonlarını artırdığı kanıtlandı.

Ispanakta yüksek miktarda nitrat bulunur. Yapılan analizler sonucunda, düzenli nitrat tüketimi en yüksek olan kişilerin, en düşük nitrat tüketimi olan kişilere kıyasla alt uzuvlarının yüzde 11 daha güçlü olduğu, yürüme hızlarının ise yüzde 4 daha hızlı olduğu ortaya çıktı.