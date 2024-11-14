Ispanak ve yoğurt birlikte tüketilir mi? Böbrekler üzerindeki etkisi şaşırttı

İçerisinde bulunan vitaminler ve kalsiyum sayesinde özellikle göz ve kemik sağlığını koruduğu bilinen ıspanak, kalp ve damar hastalığı riskini de azaltıyor. Ancak ıspanağı yoğurtla birlikte tüketmek, böbrek sağlığını tehdit edebilir.

Ispanak ve yoğurt birlikte tüketilir mi? Böbrekler üzerindeki etkisi şaşırttı - 1

C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan ıspanak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu enfeksiyonlara karşı korur.

Ispanakta bulunan beta-karoten, lutein ve zeaksantin gibi bileşikler, göz sağlığını korur. Ayrıca katarakt ve yaşa bağlı göz rahatsızlıkları riskini de azaltır.

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Ispanak ve yoğurt birlikte tüketilir mi? Böbrekler üzerindeki etkisi şaşırttı - 2

Ispanak; kalsiyum, magnezyum ve K vitamini gibi bileşenler açısından zengindir. Bu da kemiklerin mineralizasyonunu destekler.

Ispanakta bulunan potasyum, fazla tuzun vücutta tutulmasını azaltır, bu durum hipertansiyon riskini düşürür. Düzenli ıspanak tüketimi, kan basıncını düşürmeye de yardımcı olabilir.

Ispanak ve yoğurt birlikte tüketilir mi? Böbrekler üzerindeki etkisi şaşırttı - 3

Ispanakta bulunan lifler, sindirimi kolaylaştırdığı gibi mide ve bağırsak sağlığını da korur. Ispanak, düşük kalorisiyle kilo kontrolüne yardımcı olur ve tokluk hissini artırır.

Ispanak ve yoğurt birlikte tüketilir mi? Böbrekler üzerindeki etkisi şaşırttı - 4

Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, ıspanağın kas fonksiyonlarını artırdığı kanıtlandı.

Ispanakta yüksek miktarda nitrat bulunur. Yapılan analizler sonucunda, düzenli nitrat tüketimi en yüksek olan kişilerin, en düşük nitrat tüketimi olan kişilere kıyasla alt uzuvlarının yüzde 11 daha güçlü olduğu, yürüme hızlarının ise yüzde 4 daha hızlı olduğu ortaya çıktı.

Ispanak ve yoğurt birlikte tüketilir mi? Böbrekler üzerindeki etkisi şaşırttı - 5

A vitamini açısından zengin olan ıspanak, cildin ve mukozanın, bakterileri etkili bir şekilde vücuttan uzaklaştırmasına katkı sağlar. Ayrıca saçı nemlendiren sebum üretimine de destek olur.

Ispanak ve yoğurt birlikte tüketilir mi? Böbrekler üzerindeki etkisi şaşırttı - 6

ISPANAK VE YOĞURT BİRLİKTE TÜKETİLİR Mİ?

Genel sağlık üzerinde sayısız faydası bulunan ıspanak, yoğurtla birleştirildiğinde, oksalat oluşumuna zemin hazırlayabilir. Oksalatlar, kalsiyum emilimini engelleyebilen ve böbrek taşı oluşumuna katkıda bulunabilen bileşiklerdir.

Oksalat birikimini önlemek için ıspanağı, yoğurtla birlikte tüketmek pek doğru bir tercih olmayabilir. Ayrıca yoğurt, ıspanağın vücuda sağladığı faydaları da geçersiz kılabilir.

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