İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, dünyada 50 milyonun üzerinde demans hastası bulunuyor. Bilim insanları, her gün bir avuç kuruyemiş tüketerek, beyin hücrelerinin birbirleri ile iletişim kurma yeteneğinin kaybolması sonucu ortaya çıkan demans hastalığının önlenebileceğini savunuyor.
İspanya'da Bruno Bizzozero-Peroni, Valentina Diaz-Goni ve Nuria Beneit liderliğinde yürütülen araştırmaya göre, her gün bir avuç tuzsuz kuruyemiş tüketmek, yaşlı ve orta yaşlı kişilerin demansa yakalanma olasılığını düşürüyor.