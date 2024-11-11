İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor

Kuruyemişlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri sadece beyin ile sınırlı değil. Büyük çaplı epidemiyolojik araştırmalara göre, haftada yaklaşık 140 gram veya daha fazla kuruyemiş tüketen kişilerin kalp hastalığı riski yüzde 35 ila yüzde 50 oranında azalıyor.