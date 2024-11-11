İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerine göre, dünyada 50 milyonun üzerinde demans hastası bulunuyor. Bilim insanları, her gün bir avuç kuruyemiş tüketerek, beyin hücrelerinin birbirleri ile iletişim kurma yeteneğinin kaybolması sonucu ortaya çıkan demans hastalığının önlenebileceğini savunuyor.

İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor - 1

İspanya'da Bruno Bizzozero-Peroni, Valentina Diaz-Goni ve Nuria Beneit liderliğinde yürütülen araştırmaya göre, her gün bir avuç tuzsuz kuruyemiş tüketmek, yaşlı ve orta yaşlı kişilerin demansa yakalanma olasılığını düşürüyor.

N-LIFE HABERLERİ

İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor - 2

Yaklaşık 7 yıl süren çalışmada, çoğunluğu 50'li yaşlarında olan 50 bin 300 yetişkin incelendi.

İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor - 3

Araştırmada, bin 400 demans vakası tespit edilirken, her gün kuruyemiş tüketmenin demans riskini yüzde 12 oranında azalttığı ortaya çıktı. Tuzsuz kuruyemiş tercih edenlerde bu oran yüzde 16'ydı.

İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor - 4

Uzmanlar meyve, sebze, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar açısından zengin olan Akdeniz diyetinin de beyin sağlığı için oldukça faydalı olabileceğini belirtti.

İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor - 5

Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmada ceviz, bilişsel sağlık açısından en umut vadeden kuruyemiş türü olarak adlandırıldı.

İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor - 6

Cevizin zengin omega-3 yağ asitleri yönünden zengin olduğunu belirten bilim insanları, düzenli ceviz tüketiminin Alzheimer hastalığının semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğinin altını çizdi.

İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor - 7

Kuruyemişlerin sağlık üzerindeki olumlu etkileri sadece beyin ile sınırlı değil. Büyük çaplı epidemiyolojik araştırmalara göre, haftada yaklaşık 140 gram veya daha fazla kuruyemiş tüketen kişilerin kalp hastalığı riski yüzde 35 ila yüzde 50 oranında azalıyor.

İspanyol bilim insanları kanıtladı! Her gün bir avuç tüketildiğinde bunama riskini azaltıyor - 8

Kilo kontrolüne ve sindirim sorunlarının çözümüne yardımcı olan kuruyemişler, içerdikleri yüksek lif oranı ile bağırsak sağlığını da koruyor.

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