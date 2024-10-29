İspanyol bilim insanları uyardı! Neredeyse her evde var ama sinsice ölüme götürüyor: Karaciğerleri mahveden şey burnumuzun dibindeymiş
İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre, neredeyse her evde bulunan gazlı ocaklar, karaciğer sağlığını ciddi oranda tehdit ediyor. Uzmanlar, kapalı ortamlarda kullanılan gazlı ocakların, sadece İngiltere'de bile yılda yaklaşık 4 binden fazla can aldığını açıkladı.
Gazlı ocakların insanlar için potansiyel olarak zararlı bir gaz olan azot dioksit ürettiği yıllardır biliniyor. İspanya'da bulunan Jaume I Üniversitesi, gazlı yemek pişirmeden kaynaklanan iç mekan kirliliğinin Avrupa'da yaklaşık 40 bin erken ölüme yol açtığını hesapladı. Gazlı ocak kaynaklı erken ölümlerin yüksek olduğu ülkelerin başında İngiltere, İtalya, Polonya, Romanya ve Fransa geliyor.