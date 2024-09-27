İsveçli bilim insanları onayladı! Bu yöntem 2 haftada 15 kilo verdiriyor

Ayrıca İsveç diyetinde en az 2 litre su içilmesi şarttır. Bu diyet, aralarında iki atıştırmalık ile günde üç öğün yemek yemeyi içerir.

Diyet sürecinde yumurta, et, avokado, kabuklu yemiş ve baklagiller tüketilmelidir. İkinci haftadan sonra diyete düşük oranda olacak şekilde nişastalı karbonhidrat eklenebilir. Ancak meyve ve sebze tüketimine asla ara verilmemesi gerekir.