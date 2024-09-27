İsveçli bilim insanları onayladı! Bu yöntem 2 haftada 15 kilo verdiriyor
Birçok ülkede yaygın bir zayıflama yöntemi olarak bilinen İsveç diyeti, 2 haftada 15 kilo verdiriyor. Karbonhidrat alımını sınırlayan bu diyet, yalnızca zayıflamak isteyenlerin değil, sağlıklı yaşamı tercih edenlerin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
İsveç diyetinde kök sebzeler, kepekli tahıllar ve balık gibi işlenmemiş gıdaların tüketilmesi önerilir.
Bu diyette 13 gün boyunca normalden daha az karbonhidrat almak amaçlanır. Böylelikle vücutta iltihap azalır ve insülin seviyeleri düşer. Bu da kilo vermeyi kolaylaştırır.