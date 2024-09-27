İsveçli bilim insanları onayladı! Bu yöntem 2 haftada 15 kilo verdiriyor

Birçok ülkede yaygın bir zayıflama yöntemi olarak bilinen İsveç diyeti, 2 haftada 15 kilo verdiriyor. Karbonhidrat alımını sınırlayan bu diyet, yalnızca zayıflamak isteyenlerin değil, sağlıklı yaşamı tercih edenlerin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İsveçli bilim insanları onayladı! Bu yöntem 2 haftada 15 kilo verdiriyor - 1

İsveç diyetinde kök sebzeler, kepekli tahıllar ve balık gibi işlenmemiş gıdaların tüketilmesi önerilir.

Bu diyette 13 gün boyunca normalden daha az karbonhidrat almak amaçlanır. Böylelikle vücutta iltihap azalır ve insülin seviyeleri düşer.  Bu da kilo vermeyi kolaylaştırır. 

N-LIFE HABERLERİ

İsveçli bilim insanları onayladı! Bu yöntem 2 haftada 15 kilo verdiriyor - 2

İsveç diyetinin belirgin kuralları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kahve ve çay gibi içecekler yalnızca belirtilen limitlerle tüketilmelidir. (Tatlandırıcısız)
  • Şeker, diyette yer aldığı kadarı ile kullanılmalıdır.
  • Tuz tüketimi yapılmamalıdır.
  • Diyet, en az 3 ay ara ile tekrarlanmalıdır.



İsveçli bilim insanları onayladı! Bu yöntem 2 haftada 15 kilo verdiriyor - 3

Ayrıca İsveç diyetinde en az 2 litre su içilmesi şarttır. Bu diyet, aralarında iki atıştırmalık ile günde üç öğün yemek yemeyi içerir. 

Diyet sürecinde yumurta, et, avokado, kabuklu yemiş ve baklagiller tüketilmelidir. İkinci haftadan sonra diyete düşük oranda olacak şekilde nişastalı karbonhidrat eklenebilir. Ancak meyve ve sebze tüketimine asla ara verilmemesi gerekir.

İsveçli bilim insanları onayladı! Bu yöntem 2 haftada 15 kilo verdiriyor - 4

BU BESİNLERDEN KAÇININ

İsveç diyetinde aşağıdaki besinlerden kesinlikle uzak durulması gerekir:

  • Şekerli meyve suları ve sodalar
  • Yüksek miktarda süt şekeri barındıran süt ürünleri
  • Rafine yağlar ve margarinler
  • Pasta, kek, çikolata, dondurma, granola barlar ve yapay tatlandırıcılar
  • Müsli, ekmek, yulaf lapası, baklagiller, makarna, pirinç, patates, patates kızartması ve cips


İsveçli bilim insanları onayladı! Bu yöntem 2 haftada 15 kilo verdiriyor - 5

İsveç diyetinin en belirgin yan etkisi kalp çarpıntısıdır. Kafein içeren bu diyet, kalp hastalığı veya yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği için mutlaka bir uzman kontrolünde yapılmalıdır.

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