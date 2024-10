Tırmanma merdiveni ve koşu bandında egzersiz yapan katılımcılar, egzersizleri üç farklı hızda ve 10 saniyeden dört dakikaya kadar süren periyotlarla gerçekleştirdi.

Bilim insanları her bir kişinin ne kadar oksijen tükettiğini kaydetti ve her yürüyüşün metabolik gereksinimlerini hesapladı. Her yürüyüşün başlangıcında harekete geçmek ve vücudu ısıtmak için, egzersizin ilerleyen kısımlarında vücut hareket etmeye başladığında ihtiyaç duyulandan daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulduğu bulundu.