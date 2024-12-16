Japon diyeti nedir? Uzun yaşamın sırrı olarak da biliniyor
Genellikle omega-3 yönünden zengin besinlerin tüketildiği Japon diyetinde, kilo kontrolü sağlamanın yanı sıra yaşam süresini uzatmak da amaçlanır. Japonya'nın geleneksel beslenme alışkanlıklarına dayanan bu diyette, deniz ürünlerinin tüketimine öncelik verilir ve porsiyon kontrolü oldukça önemlidir.
Japon diyeti, deniz ürünleri açısından zengin bir beslenme stilidir. Özellikle somon, ton balığı, uskumru gibi omega-3 yağ içeriği yoğun olan balıklar, kalp sağlığını destekler ve inflamasyonu azaltır. Deniz yosunu ve diğer deniz ürünleri de bu diyette yaygın olarak yer alır.