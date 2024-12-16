Japon diyeti nedir? Uzun yaşamın sırrı olarak da biliniyor

Japon diyeti, deniz ürünleri açısından zengin bir beslenme stilidir. Özellikle somon, ton balığı, uskumru gibi omega-3 yağ içeriği yoğun olan balıklar, kalp sağlığını destekler ve inflamasyonu azaltır. Deniz yosunu ve diğer deniz ürünleri de bu diyette yaygın olarak yer alır.