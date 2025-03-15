Kabız olduğunu sanıyordu, birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi

The Mirror'da yer alan habere göre, geçtiğimiz Eylül ayında trajik bir şekilde dördüncü evre bağırsak kanseri teşhisi alan Kev Coles, mide ağrıları ve sindirim sorunlarına rağmen ortada belirgin bir semptom olmadığı için uzun bir süre hastaneye gitmedi. Ağrıları giderek şiddetlenen Coles, doktora danıştığında ise müshil ilacı verilip eve geri gönderildi. Ancak Coles'un daha sonra anormal derecede terlemeye başlaması ve ten renginin sarıya dönmesi, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda talihsiz adamın bağırsak kanseri olduğu ve hastalığın ilerlediği ortaya çıktı. Bağırsaklarında 9 cm'lik bir tümör keşfedilen Kev Coles, kanserin karaciğerine metastaz yaptığını ve bu durumun cilt sarılığına neden olduğunu öğrendi.