Kabız olduğunu sanıyordu, birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi

46 yaşındaki Kev Coles, aylarca devam eden kabızlık ve mide problemlerini dikkate almadı. Ten rengi, sarıya döndükten sonra endişelenip doktora giden Coles, bağırsak kanserine yakalandığını ve birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi.

Kabız olduğunu sanıyordu, birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi - 1

The Mirror'da yer alan habere göre, geçtiğimiz Eylül ayında trajik bir şekilde dördüncü evre bağırsak kanseri teşhisi alan Kev Coles, mide ağrıları ve sindirim sorunlarına rağmen ortada belirgin bir semptom olmadığı için uzun bir süre hastaneye gitmedi. Ağrıları giderek şiddetlenen Coles, doktora danıştığında ise müshil ilacı verilip eve geri gönderildi. Ancak Coles'un daha sonra anormal derecede terlemeye başlaması ve ten renginin sarıya dönmesi, durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Yapılan detaylı tetkikler sonucunda talihsiz adamın bağırsak kanseri olduğu ve hastalığın ilerlediği ortaya çıktı. Bağırsaklarında 9 cm'lik bir tümör keşfedilen Kev Coles, kanserin karaciğerine metastaz yaptığını ve bu durumun cilt sarılığına neden olduğunu öğrendi.

N-LIFE HABERLERİ

Kabız olduğunu sanıyordu, birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi - 2

Ekim ayında kemoterapiye başlayan Kev Coles'un karaciğer yetmezliği nedeniyle birkaç ay ömrü kaldığı tespit edildi. Teşhisten bu yana 35 kilo kaybeden Coles, hareket etme kabiliyetini yitirdi. Kev Coles'un ailesi, 46 yaşındaki adamın dışkısında kan görülmediğini, kanserin sinsice Coles'un bedenini ele geçirdiğini ifade etti.

Kabız olduğunu sanıyordu, birkaç ay ömrü kaldığını öğrendi - 3

Bağırsak kanseri, sindirim sisteminin önemli bir parçası olan kolon ve rektumda başlayan kanser türüdür. Çoğunlukla kolonun iç yüzeyinde oluşan polip adı verilen küçük hücre kümelerinden gelişir. Bu polipler genellikle kanserli olmayıp, zamanla kansere dönüşebilirler. Bu nedenle, erken teşhis ve tedavi için düzenli tarama testleri büyük önem taşır.

Bağırsak kanserinin yaygın belirtileri arasında aşağıdaki semptomlar bulunur:

  • Karın ağrısı
  • Kansızlık 
  • Dışkı değişiklikleri
  • Kanama
  • İştah kaybı
  • Kilo kaybı
  • Şişkinlik veya gaz
  • Dışkıdan tıkanıklık hissi
  • Bulantı ve kusma
  • Fiziksel yorgunluk
  • Dışkıda mukus veya irin

Bu belirtiler, her zaman bağırsak kanseri olduğu anlamına gelmez ancak uzun süre devam eden veya şiddetlenen semptomlar için doktora başvurmakta fayda vardır.

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