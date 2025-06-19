Kabızlık, diyabet ve daha fazlası: Faydası saymakla bitmiyor

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Genellikle sulu bir sebze olarak görülse de, salatalık kemik sağlığı için de faydalı. K vitamini bakımından zengin olan salatalık, kalsiyum emilimini destekleyerek kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Bir fincan dilimlenmiş salatalık, günlük K vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Ayrıca, eklem ve bağ dokusu sağlığı için kritik bir mineral olan silika da içeriyor; bu mineral özellikle yaşla birlikte önem kazanıyor.





