Kabızlık, diyabet ve daha fazlası: Faydası saymakla bitmiyor
Salatalıkların yaklaşık yüzde 95’i sudan oluşuyor. Bu özelliğiyle özellikle sıcak havalarda ve fiziksel aktivite sırasında vücudun su dengesini korumada önemli bir rol oynuyor. Uzmanlar, susuz kalmanın sadece yorgunluk hissini artırmakla kalmayıp, sindirim, dolaşım, vücut ısısı kontrolü ve besin emilimi gibi hayati fonksiyonları da olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Bu nedenle öğünlere eklenen salatalık, vücut su seviyesinin dengelenmesinde pratik ve doğal bir çözüm sunuyor.
KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Genellikle sulu bir sebze olarak görülse de, salatalık kemik sağlığı için de faydalı. K vitamini bakımından zengin olan salatalık, kalsiyum emilimini destekleyerek kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Bir fincan dilimlenmiş salatalık, günlük K vitamini ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Ayrıca, eklem ve bağ dokusu sağlığı için kritik bir mineral olan silika da içeriyor; bu mineral özellikle yaşla birlikte önem kazanıyor.