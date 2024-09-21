Kahvaltı sofralarından eksik etmiyoruz ama bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor
Birçok kişi için günün en keyifli öğünü olan kahvaltı, besin değeri yüksek gıdalara ağırlık verildiğinde insan sağlığı için birçok fayda sağlar. Ancak kahvaltı alışkanlıklarımız nedeniyle vazgeçemediğimiz bazı gıdalar, kalp ve damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.
İŞLENMİŞ ETLER
Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etler, kalın bağırsak kanserine davetiye çıkarır. Ayrıca, kalp-damar rahatsızlıkları riskini de artırır.
Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş et yiyen kişilerde pankreas ve prostat kanserinin de daha sık görüldüğünü bildirmiştir.