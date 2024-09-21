Kahvaltı sofralarından eksik etmiyoruz ama bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor

Birçok kişi için günün en keyifli öğünü olan kahvaltı, besin değeri yüksek gıdalara ağırlık verildiğinde insan sağlığı için birçok fayda sağlar. Ancak kahvaltı alışkanlıklarımız nedeniyle vazgeçemediğimiz bazı gıdalar, kalp ve damar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebilir.

Kahvaltı sofralarından eksik etmiyoruz ama bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor - 1

İŞLENMİŞ ETLER

Sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş etler, kalın bağırsak kanserine davetiye çıkarır. Ayrıca, kalp-damar rahatsızlıkları riskini de artırır.

Dünya Sağlık Örgütü, işlenmiş et yiyen kişilerde pankreas ve prostat kanserinin de daha sık görüldüğünü bildirmiştir.

N-LIFE HABERLERİ

Kahvaltı sofralarından eksik etmiyoruz ama bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor - 2

Genellikle yüksek miktarda doymuş yağ içeren işlenmiş etler, kolesterol seviyelerini artırabildiği gibi, kardiyovasküler hastalıkların oluşumunu da tetikleyebilir.

Kahvaltı sofralarından eksik etmiyoruz ama bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor - 3

KAHVALTILIK GEVREKLER

Sağlıklı olduğu düşünülen kahvaltılık gevrekler, zamanla sindirimi zorlaştırabilir ve karın şişliğine yol açabilir. Ek olarak insülin direncini artırdığı için uzmanlar tarafından önerilmez.

Kahvaltı sofralarından eksik etmiyoruz ama bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor - 4

SÜRÜLEBİLİR HAZIR ÇİKOLATALAR

Hazır sürülebilir çikolataların içerisinde yüksek miktarda yağ ve şeker bulunur. Bu maddeler, şeker dengesini olumsuz etkiler ve obeziteye yol açabilir. Ayrıca son araştırmalarda, yağ ve şeker alımının kanser hücrelerini beslediği de kanıtlanmıştır.

Kahvaltı sofralarından eksik etmiyoruz ama bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor - 5

AROMALI SÜTLER

Süt ürünlerinde aromalı çeşitler tercih ettiğinizde, aç karna rafine şeker almış olursunuz. Bu da, insülin direncini artırarak çabuk açıkmanızı sağlar.

Kahvaltı sofralarından eksik etmiyoruz ama bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor - 6

HAMUR İŞLERİ

Kahvaltıda düzenli olarak börek, poğaça veya açma gibi ürünler tüketmek, şeker seviyesini bir anda yükseltebilir. Bu da kısa süre içerisinde yeniden acıkmanıza yol açar. Ayrıca içerisinde bulunan yağlar kalp ve damar sağlığı için de oldukça zararlıdır.

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