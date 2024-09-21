Kahvaltı sofralarından eksik etmiyoruz ama bağırsak kanserine davetiye çıkarıyor

HAMUR İŞLERİ

Kahvaltıda düzenli olarak börek, poğaça veya açma gibi ürünler tüketmek, şeker seviyesini bir anda yükseltebilir. Bu da kısa süre içerisinde yeniden acıkmanıza yol açar. Ayrıca içerisinde bulunan yağlar kalp ve damar sağlığı için de oldukça zararlıdır.