Kahvaltıda muz yemeli misiniz? Bu 5 besini birlikte tüketmek şişkinlik nedeni

KAHVALTIDA MUZ YEMELİ MİSİNİZ?

Muzlar, ishal ve kabızlığı hafifletmeye yardımcı oldukları ve vücuda elektrolit ve besin maddeleri kazandırmaya yardımcı oldukları için yaygın olarak kahvaltılık yiyecek olarak tanıtılır. Ancak bazıları uygun fiyatlı ve lezzetli meyveyi yedikten sonra şişkinlikten şikayet eder.



Şişkinlik, bağırsaklarda yavaş hareket eden gazın birikmesi nedeniyle midede rahatsızlık ve karında basınç hissedilen bir durumdur.



Muz, vücudun yavaşça metabolize ettiği ve bu nedenle büyük miktarlarda yenildiğinde müshil etkisine yol açabilen doğal bir şeker alkolü olan sorbitol içerir. Meyve ayrıca suda çözünen ve artan gaz üretimine neden olan bir tür karbonhidrat olan çözünür lif açısından da zengindir.



Bu ürünlerin her ikisi de bağırsakta parçalanarak şişkinlik hissine neden olan hidrojen, karbondioksit ve metan gazı üretir. Bu nedenle, muzlar genel olarak şişkinliğin yaygın bir nedeni olmasa da, büyük miktarlarda yenmesi bu hisse yol açabilir.





