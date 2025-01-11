Kahvaltıda sucuk ve salam yemenin 2 ölümcül etkisi: Bilim dünyası üstüne basa basa uyarıyor
Sosis, salam, jambon, pastırma ve sucuk gibi işlenmiş etlerin insan sağlığı üzerindeki ölümcül etkileri, daha önce yapılan birçok bilimsel araştırmayla kanıtlandı. İşlenme süreçlerinde tuzlama, kurutma, tütsüleme gibi aşamalardan geçen bu gıdalar, kanser riskini artırmasının yanı sıra kalp hastalıkları ve diyabet gibi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor.
Genel sağlık üzerindeki korkunç zararlarına rağmen milyonlarca kişi, hala özellikle kahvaltı sofralarında işlenmiş etlere yer vermeye devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü, 2015 yılında yaptığı bir açıklamada, işlenmiş etlerin kansere yol açabileceğini belirtmişti. İşlenmiş etler, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından da "grup 1" kanserojen olarak sınıflandırılıyor.