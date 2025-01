Kahvaltıda sucuk ve salam yemenin 2 ölümcül etkisi: Bilim dünyası üstüne basa basa uyarıyor

2010 yılında yapılan bir çalışmada, işlenmiş et tüketiminin kalp hastalıkları ile güçlü bir ilişkisi olduğu bulundu. Bu çalışma, her gün 50 gram işlenmiş et tüketmenin kalp hastalıkları riskini yüzde 42 oranında artırdığını ortaya koydu.

İşlenmiş etler, yüksek miktarda sodyum ve doymuş yağ içerir. Bu maddeler, kan basıncını yükseltebilir ve damar tıkanıklığına yol açarak kalp hastalıklarını tetikleyebilir.