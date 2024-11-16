Kahvaltıda tüketildiğinde fazla kiloları yok ediyor! Kas oluşumunu hızlandırıp vücudu proteine boğuyor: Yedikçe zayıflatan besin

Avrupa Beslenme Dergisi'nde yer alan 2018 tarihli bir çalışmada ise fındık ve fıstık tüketenlerin daha yavaş kilo aldıkları ve obezite risklerinin düşük olduğu belirlendi.

Ancak fıstık ezmesinin şeker ilavesiz ve koruyucusuz olmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü şeker ilaveli fıstık ezmesi, kilo alımına yol açabilir.