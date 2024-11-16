Kahvaltıda tüketildiğinde fazla kiloları yok ediyor! Kas oluşumunu hızlandırıp vücudu proteine boğuyor: Yedikçe zayıflatan besin

Şeker ve koruyucu içermeyen fıstık ezmesi, özellikle kilo verme sürecine sağladığı katkıyla son yılların favori besinlerinin başında yer alıyor. İyi bir protein kaynağı olan yer fıstığı, yalnızca kilo kontrolüne değil, kalp ve damar sağlığı üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Kahvaltıda tüketildiğinde fazla kiloları yok ediyor! Kas oluşumunu hızlandırıp vücudu proteine boğuyor: Yedikçe zayıflatan besin - 1

Fıstık ezmesi protein, lif, manganez, magnezyum, fosfor, E vitamini ve B vitaminleri gibi birçok faydalı bileşen içerir. Bir porsiyon fıstık ezmesi 32 gram ve yaklaşık 190 kaloridir. Araştırmalarda, doğal fıstık ezmesinin kilo aldırmadığı tespit edildi.

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırmada, kalitesiz karbonhidratlar yerine fıstık ezmesi tüketildiğinde kilo kaybının hızlanabileceği kanıtlandı.

N-LIFE HABERLERİ

Kahvaltıda tüketildiğinde fazla kiloları yok ediyor! Kas oluşumunu hızlandırıp vücudu proteine boğuyor: Yedikçe zayıflatan besin - 2

Avrupa Beslenme Dergisi'nde yer alan 2018 tarihli bir çalışmada ise fındık ve fıstık tüketenlerin daha yavaş kilo aldıkları ve obezite risklerinin düşük olduğu belirlendi.

Ancak fıstık ezmesinin şeker ilavesiz ve koruyucusuz olmasına dikkat etmek gerekir. Çünkü şeker ilaveli fıstık ezmesi, kilo alımına yol açabilir.

Kahvaltıda tüketildiğinde fazla kiloları yok ediyor! Kas oluşumunu hızlandırıp vücudu proteine boğuyor: Yedikçe zayıflatan besin - 3

İngiliz Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, fıstık ezmesinin obezite ile mücadele eden yetişkinlerin üzerindeki etkisi incelendi. Yüksek karbonhidratlı bir kahvaltıya 3 yemek kaşığı (48 gram) fıstık ezmesi eklendiğinde, iştahın belirgin bir şekilde azaldığı görüldü.

Fıstık ezmesindeki ana yağlardan biri oleik asittir. Oleik asit; iyi kolesterol, kan şekeri ve kan basıncını korumaya yardımcı olur. Buna bağlı olarak kalp hastalıkları riskini azaltır.

Kahvaltıda tüketildiğinde fazla kiloları yok ediyor! Kas oluşumunu hızlandırıp vücudu proteine boğuyor: Yedikçe zayıflatan besin - 4

Vücutta yeterince lif bulunması, her şeyin optimum verimlilikle çalışmasına destek sağlar. Fıstık ezmesi lif yönünden zengin bir besindir ve diyabet belirtilerinin azalmasına yardımcı olabilir.

Kahvaltıda tüketildiğinde fazla kiloları yok ediyor! Kas oluşumunu hızlandırıp vücudu proteine boğuyor: Yedikçe zayıflatan besin - 5

Manganez, E ve B vitaminleri içeren fıstık ezmesi, vücuttaki hasarı önleme ve onarmada etkilidir. Ayrıca kansere yakalanma olasılığının azalmasına da katkı sağlar.

Fıstık ezmesi içerisinde B6 vitamini ve potasyum bol miktarda bulunur. Fıstık ezmesi kalsiyum, sodyum ve demir gibi mineraller yönünden de zengindir.

Kahvaltıda tüketildiğinde fazla kiloları yok ediyor! Kas oluşumunu hızlandırıp vücudu proteine boğuyor: Yedikçe zayıflatan besin - 6

Kas ve kilo kaybı genellikle birbiriyle bağlantılıdır. Araştırmalar, fıstık ezmesi gibi gıdalardan yeterli miktarda protein almanın, kas kütlesini korumaya destek olabileceğini belirtiyor.

FISTIK EZMESİ NASIL TÜKETİLİR?

Fıstık ezmesi, kavrulmuş fıstıktan elde edilen bir ezme çeşididir. Genellikle aroma katmak için içerisine tuz veya tatlandırıcı eklenir. Soğuk bir şekilde servis edilen fıstık ezmesi, doğrudan ekmeğe veya tosta sürülerek tüketilebilir.

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