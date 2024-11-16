Kahvaltıda tüketildiğinde fazla kiloları yok ediyor! Kas oluşumunu hızlandırıp vücudu proteine boğuyor: Yedikçe zayıflatan besin
Şeker ve koruyucu içermeyen fıstık ezmesi, özellikle kilo verme sürecine sağladığı katkıyla son yılların favori besinlerinin başında yer alıyor. İyi bir protein kaynağı olan yer fıstığı, yalnızca kilo kontrolüne değil, kalp ve damar sağlığı üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor.
Fıstık ezmesi protein, lif, manganez, magnezyum, fosfor, E vitamini ve B vitaminleri gibi birçok faydalı bileşen içerir. Bir porsiyon fıstık ezmesi 32 gram ve yaklaşık 190 kaloridir. Araştırmalarda, doğal fıstık ezmesinin kilo aldırmadığı tespit edildi.
American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan araştırmada, kalitesiz karbonhidratlar yerine fıstık ezmesi tüketildiğinde kilo kaybının hızlanabileceği kanıtlandı.