Kahvaltıda tüketince tam bir oyun değiştirici: Protein deposu, sindirim düzenleyici

SİNDİRİMİ DÜZENLER

Lif açısından zengin bir kahvaltı, sağlıklı bir sindirim sistemini korumak için anahtardır ve kuruyemişler ve çekirdekler en iyi doğal diyet lifi kaynakları arasındadır. Lif, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik ederek ve kabızlığı önleyerek sindirime yardımcı olur.

Ayrıca, genel bağırsak sağlığını destekleyen yararlı bağırsak bakterilerini besleyen bir prebiyotik görevi görür. Chia tohumları ve keten tohumları, sindirim sisteminde jel benzeri bir kıvam oluşturan, sindirimi yavaşlatan ve sizi daha uzun süre tok tutan çözünür lif açısından özellikle yüksektir. Bu yiyecekleri kahvaltınıza dahil etmek, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu desteklemeye yardımcı olabilir.



Kuruyemişler ve tohumlar, genel sağlık için gerekli olan çok çeşitli temel vitamin ve mineralleri sağlayan güçlü besinlerdir. Enerji üretimi, kemik sağlığı ve bağışıklık fonksiyonunda hayati rol oynayan magnezyum, çinko, demir, kalsiyum ve B vitaminleri açısından zengindirler.

Örneğin, badem ve susam tohumları, güçlü kemikleri ve dişleri destekleyen mükemmel kalsiyum kaynaklarıdır. Kabak çekirdekleri, sinir fonksiyonu ve kas gevşemesi için önemli bir mineral olan magnezyumla doludur. Gününüze besin dolu bir kahvaltıyla başlamak, vücudunuzun en iyi şekilde çalışması için gerekli mikro besinleri almasını sağlar.





