Kahvaltıda tüketince tam bir oyun değiştirici: Protein deposu, sindirim düzenleyici
Kahvaltınıza kuruyemiş ve çekirdek eklemek, kalp hastalığı riskini azaltarak, sindirimi destekleyerek ve sağlıklı yağlar, protein, lif ve mikro besinler gibi temel besinleri sağlayarak sağlığınızı önemli ölçüde iyileştirebilir. Açlığı kontrol etmeye yardımcı olur ve kilo yönetimine yardımcı olur. Bunları dahil etmenin basit yolları arasında yulaf ezmesine, smoothielere, granolaya eklemek veya tosta fındık ezmesi sürmek yer alır.
Kahvaltı, günün en önemli öğünlerinden biridir ve sabah saatlerinde ne yediğiniz en önemlidir. Birçok kahvaltı seçeneği arasında kuruyemiş ve çekirdek en iyisidir, dahil edilmesi kolaydır ve zahmetsizdir. Bu kuruyemiş ve çekirdeklerden sadece bir avuç harikalar yaratabilir ve sizi tok hissettirebilir.
Kuruyemiş ve çekirdekler, kahvaltınıza dahil edildiğinde sayısız sağlık faydası sunan besin güç merkezleridir.
"Günde 28 gr kuruyemiş tüketimi kalp hastalığı ve kanser riskini azaltır"
Advances in Nutrition dergisinde yayınlanan 2022 tarihli bir çalışmada, günde 28 gram kuruyemiş tüketmenin kardiyovasküler hastalık (koroner kalp hastalığı insidansı ve ölüm oranı, atriyal fibrilasyon ve felç ölüm oranı dahil), kanser ölümleri ve her nedene bağlı ölüm oranının azalmasıyla ilişkili olduğu bulundu. Çalışmada kuruyemiş tüketiminin solunum yolu hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar ve diyabet kaynaklı ölüm oranıyla ters orantılı olduğu bulundu.