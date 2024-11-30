Kahvaltıda yapılan en büyük hata! Kan şekeri anında tavan yapıyor: Organ ve dokuların en büyük düşmanıymış
Özellikle hafta sonları günün en zengin ve keyifli öğünü olan kahvaltı, besin değeri yüksek gıdalar tüketildiği takdirde genel sağlık üzerinde sayısız fayda sağlayabilir. Ancak yanlış kahvaltı alışkanlıklarının faydadan çok zarar getirebileceğini unutmamak gerekir.
Kahvaltı, günün ilk öğünü olduğundan metabolizmanın çalışmaya başlamasına yardımcı olur. Kahvaltıyı atlamak, düşük enerji seviyeleri, konsantrasyon eksiklikleri ve aşırı yeme gibi sorunlara yol açabilir.
Kızartmalar, işlenmiş etler (sucuk, pastırma vb.) gibi ağır ve yağlı kahvaltılar, mideyi zorlayabilir ve gün boyunca yorgunluk hissine neden olabilir. Ayrıca bu tür yiyecekler kan şekerini hızla yükseltip ardından düşürebilir, bu da açlık krizlerine zemin hazırlayabilir.