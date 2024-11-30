Kahvaltıda yapılan en büyük hata! Kan şekeri anında tavan yapıyor: Organ ve dokuların en büyük düşmanıymış

Kan şekerinin uzun süre yüksek olması pek çok organ ve doku için tehlikelidir. Tedavi edilmeyen hiperglisemi uzun vadede şu komplikasyonlara neden olabilir. Kalp ve damar hastalıkları (kalp damarlarında tıkanıklık ve damar sertliği) Kan şekeri yüksekliği uzun süre devam ederse sinirlere zarar verebilir.

Beyaz ekmek, poğaça, simit ve diğer beyaz undan yapılan kahvaltılıklar, yüksek glisemik indekse sahiptir. Yani, bu tür gıdalar kan şekerini hızla yükseltir. Bunun yerine, tam tahıllı ekmekler ve sağlıklı karbonhidratlar tercih edilmelidir.

Paketlenmiş kahvaltı gevrekleri genellikle aşırı miktarda şeker, koruyucu ve işlenmiş bileşenler içerir. Bu, kan şekerini hızla yükseltir. Bunun yerine, doğal yulaf ezmesi veya tam tahıllı gevrekler gibi şeker içermeyen alternatifler tercih edilebilir.