Kahvaltıda yiyince beyin fonksiyonlarını artırıyor: Hafızayı güçlü tutmanın yolu

Araştırma, "Bir avuç ceviz, genç yetişkinlere zihinsel açıdan büyük bir avantaj sağlayabilir. Böyle basit bir diyet değişikliği, bilişsel performansta ölçülebilir farklar yaratabiliyor" dedi. Cevizlerin içeriğinde bulunan omega-3 alfa-linolenik yağ asitleri, polifenoller ve proteinler, oksidatif stresi ve iltihabı azaltarak bilişsel gerilemeyi engellemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, bu bileşenler, Alzheimer hastalığı ve diğer beyin bozuklukları gibi rahatsızlıkların ilerlemesini yavaşlatabilir.





