Kahvaltıda yiyince beyin fonksiyonlarını artırıyor: Hafızayı güçlü tutmanın yolu

Yeni yapılan bir araştırma, kahvaltıda ceviz tüketmenin bilişsel sağlığı önemli ölçüde iyileştirebileceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre, ceviz açısından zengin bir kahvaltı yapan genç yetişkinler, gün boyunca daha iyi hafıza performansı ve daha hızlı tepki süreleri gösterdi. Cevizler, omega-3 yağ asitleri, protein ve polifenoller açısından zengin içerikleriyle, beyin sağlığını destekleyerek oksidatif stresi ve iltihabı azaltabilir.

Kahvaltıda yiyince beyin fonksiyonlarını artırıyor: Hafızayı güçlü tutmanın yolu - 1

Food & Function dergisinde yayımlanan çalışmada, 18 ila 30 yaş arasındaki 32 sağlıklı genç yetişkinin, cevizli ve cevizsiz kahvaltılarla yapılan bilişsel testlere tabi tutulduğu belirtildi. Ceviz yiyen grup, kahvaltı sonrası yapılan beyin aktivitelerini ölçen testlerde, ceviz yemeyenlere kıyasla daha yüksek puanlar aldı. Bu grup, günün ilerleyen saatlerinde daha hızlı tepki süreleri ve daha iyi hafıza performansı sergiledi.


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Kahvaltıda yiyince beyin fonksiyonlarını artırıyor: Hafızayı güçlü tutmanın yolu - 2

Araştırma, "Bir avuç ceviz, genç yetişkinlere zihinsel açıdan büyük bir avantaj sağlayabilir. Böyle basit bir diyet değişikliği, bilişsel performansta ölçülebilir farklar yaratabiliyor" dedi. Cevizlerin içeriğinde bulunan omega-3 alfa-linolenik yağ asitleri, polifenoller ve proteinler, oksidatif stresi ve iltihabı azaltarak bilişsel gerilemeyi engellemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, bu bileşenler, Alzheimer hastalığı ve diğer beyin bozuklukları gibi rahatsızlıkların ilerlemesini yavaşlatabilir.


Kahvaltıda yiyince beyin fonksiyonlarını artırıyor: Hafızayı güçlü tutmanın yolu - 3

Çalışma sırasında yapılan beyin aktiviteleri kaydı, cevizin zihinsel görevler sırasında beynin daha verimli çalışmasına katkı sağladığını gösterdi. Ayrıca, kan örneklerinde yapılan analizler, glikoz ve yağ asidi seviyelerinde olumlu değişiklikler saptandı.


Kahvaltıda yiyince beyin fonksiyonlarını artırıyor: Hafızayı güçlü tutmanın yolu - 4

Beyin sağlığının yanı sıra, cevizler kalp sağlığı için de faydalıdır. Amerikan Kalp Derneği, bu besinlerin kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğuna ve kardiyovasküler riskleri iyileştirdiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, cevizler tip 2 diyabet hastaları için de iyi bir atıştırmalıktır ve sindirim sağlığına katkı sağlar.


Kahvaltıda yiyince beyin fonksiyonlarını artırıyor: Hafızayı güçlü tutmanın yolu - 5

Bir başka avantaj ise cevizlerin kilo kaybı, ruh sağlığı ve cilt kalitesi üzerinde olumlu etkiler yapmasıdır. Cevizlerin günlük tüketimi, sağlıklı bir diyetin parçası olarak beyin fonksiyonlarını ve genel sağlık durumunu iyileştirebilir.

Kahvaltıda yiyince beyin fonksiyonlarını artırıyor: Hafızayı güçlü tutmanın yolu - 6

GÜNLÜK NE KADAR CEVİZ TÜKETMELİSİNİZ?

2000 kalorilik bir diyetle, haftada 5 gram fındık, tohum ve soya ürünü tüketilebilir. Bir ons cevizde 2 gram lif, 4 gram protein, 18 gram yağ ve yaklaşık 190 kalori bulunur. Ayrıca, İspanyol araştırmacılarının yaptığı bir başka çalışma, günde bir avuç ceviz yiyenlerin bilişsel yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiğini göstermektedir.

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