Kahvaltıda yiyince beyin fonksiyonlarını artırıyor: Hafızayı güçlü tutmanın yolu
Yeni yapılan bir araştırma, kahvaltıda ceviz tüketmenin bilişsel sağlığı önemli ölçüde iyileştirebileceğini ortaya koydu. Çalışmaya göre, ceviz açısından zengin bir kahvaltı yapan genç yetişkinler, gün boyunca daha iyi hafıza performansı ve daha hızlı tepki süreleri gösterdi. Cevizler, omega-3 yağ asitleri, protein ve polifenoller açısından zengin içerikleriyle, beyin sağlığını destekleyerek oksidatif stresi ve iltihabı azaltabilir.
Food & Function dergisinde yayımlanan çalışmada, 18 ila 30 yaş arasındaki 32 sağlıklı genç yetişkinin, cevizli ve cevizsiz kahvaltılarla yapılan bilişsel testlere tabi tutulduğu belirtildi. Ceviz yiyen grup, kahvaltı sonrası yapılan beyin aktivitelerini ölçen testlerde, ceviz yemeyenlere kıyasla daha yüksek puanlar aldı. Bu grup, günün ilerleyen saatlerinde daha hızlı tepki süreleri ve daha iyi hafıza performansı sergiledi.